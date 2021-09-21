張亞中稱2024簽和平備忘錄才提名　朱立倫：國民黨會選理性中道

▲朱立倫。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中稱若當黨主席，國民黨2024年總統候選人須簽「和平備忘錄」才能被提名，若不簽就不提名。對此，國民黨主席候選人朱立倫21日表示，相信國民黨會選出理性、中道、穩健的路線。

朱立倫指出，相信國民黨最後會選出理性、中道、穩健的路線，他堅持中華民國的立場並捍衛國民黨正藍的價值，相信未來總統候選人會獲得多數民意的認同，這樣的總統候選人才能讓國民黨重返執政。

另一方面，台東縣長饒慶鈴支持朱立倫後，力拚連任的江啟臣也去拜訪並提出幫助農民的方案，拔樁意味濃厚。對此，朱立倫表示，饒慶鈴是他的好朋友，第一時間宣布支持他，對於饒慶鈴的支持支持非常感謝，江啟臣要去拜訪當然要陪同，各縣市長對他支持的方式都不同，20日有幾位跟他通電話，在地方行程也全力幫他拉票，透過各種系統希望讓他當選，每一位他都很感激。

對於未來如何安排深藍的張亞中，朱立倫強調，「我是正藍的代表，國民黨全部都要變成正藍」，不論其他人是深藍、淺藍還是戰鬥藍、中間藍，他一定包容各種聲音想法，都會在國民黨內，他都尊重，國民黨不會因為言論而不讓對方成為黨員，或不讓人成為候選人，雖然不認同張亞中的兩岸理論，但其他方面的長才會讓張亞中成為黨的重要一份子。