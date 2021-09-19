遭控性侵女學生、婚外情　張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／綜合報導

對於媒體爆料曾性侵女學生，國民黨主席候選人張亞中19日駁斥，並強調這是子虛烏有的黑函，「對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。」

根據「Nownews今日新聞」19日報導，司法院公報98年度鑑字第11500號懲戒議決書提到「張女控訴遭台大教授張亞中剃除其陰毛性侵，但告不成，並說張亞中利用教職性侵2個女學生，基於檢察官之職責，為查此重大性侵害案件，始與張瑋津保持聯繫，希望能找出被害之女學生」，但該決議書中，張女未指出2名女學生為何人，且未依法定程序告發，案件最終以不起訴處分。

此外，張女還爆料，張亞中宣稱自己有老婆和2個女兒，實際上張亞中已因婚外情離婚，前妻劉女現居加拿大，而婚外情對象則住在中國大陸，張亞中過去接近對象幾乎都是離婚或單身且有經濟能力的女性，自己只是其中一個。

張亞中19日直搗台中鎮瀾宮參拜尋求支持，對於媒體報導性侵女學生一事，他受訪表示，根本是子虛烏有，請去台大問一問，到底有沒有這件事情，根本就沒有這件事情，請問台大還容許這種事情發生嗎？選舉到了，不要亂丟黑函，不要找人來放假話，「我的對手不應該這麼邪惡來做這種事情，民進黨那一套抹黑造謠抹紅的作法，我希望我們中國國民黨的黨主席候選人不要學那個東西好不好？」

此外，張亞中發布聲明表示，「請不要再潑髒水。請去台大把有關會議的紀錄找出來，請把我所謂大陸的女友找出來。對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。」

張亞中在聲明中表示，該篇報導內容子虛烏有，惡意造謠，若有不起訴處分，麻煩去司法單位查詢就真相大白；其次，近20年均在台大，可以去問台大校方的資料中有沒有調查他性侵女學生這回事？「如果有，我還能在台大教書？」

對於張女指控在大陸有女友一事，張亞中強調，純屬無稽之談。張亞中表示，自己是已婚狀態，兩個女兒均同住在台灣，並在這兩年相繼出嫁，前妻則因個人因素於1996年離台，現隨其夫婿長居國外，幸福快樂，兩人仍為好友，經常連繫，他也在台灣協助照顧前妻母親，與其原生家庭關係良好。