快訊／彰化少年海邊玩水被大浪捲走　陸海空搜尋至晚上仍未發現

記者李忠憲／彰化報導

鹿港驚傳溺水意外！家住鹿港16歲黃姓少年20日下午跟3名友人到彰濱工業區北堤尾玩水，卻不慎遭浪捲走，家屬聞訊焦急如焚，到場期盼趕快找到人。消防、海巡、空勤總隊陸海空搜尋從下午到晚上，到目前仍在找尋中。

▲鹿港彰濱工業區一名少年到海邊玩水溺水失蹤，搜救人員沿海岸線找尋。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局20日下午2點多獲報，鹿港鎮彰濱工業區吉安北路北堤尾有民眾疑似溺水，消防隊立刻出動人車前往。報案人表示，當時他們一行4人下午1點半到現場遊玩，2點16分左右發現16歲的黃姓友人發生溺水，趕快打電話請119幫忙。

▲▼搜救人員出動船艇及空拍機等，海空搜尋。（圖／民眾提供）

消防人員立刻出動2艘救生船艇，從興建中的漁港下水沿堤防邊搜尋。另外也出動空拍機在落水點來回搜尋，其餘消防人員沿海岸線來回搜尋。家屬聞訊後也趕到現場，十分焦急。空勤總隊直升機也在3點40分抵達協助搜尋。海巡單位也出動一艘救生艇沿堤防邊搜尋，其他人在海岸線找尋。傍晚5點11分，家屬與消防員搭上接駁船前往搜索，也通知民間漁船在外海協尋。

據了解，黃姓少年是鹿港人，目前輟學中，搜救行動直到晚上6點半仍未找到人。

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