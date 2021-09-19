獨／前女友來要債　渣男賴帳摸胸！警驗出DNA還強辯是噴到口水

前女友來要債，男子竟耍賴還強壓床上摸胸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

徐姓男子因分手1月多的前女友小婷（化名）來索討3萬元，除了想賴帳外，竟然強壓她在床上，用手隔衣服摸胸，還想脫衣服打分手砲，所幸小婷即時掙脫逃離。徐男對於警方在小婷外套及上衣外側胸部處驗出她的DNA，掰稱可能是飛沫，但法官直接打臉，依強制猥褻罪判他8月徒刑。全案可上訴。

判決書指出，徐姓男子原與小婷為男女朋友，去年2月分手，小婷因徐男欠她3萬元，3月19日晚間到徐男住處1樓社區管理室，要求他下樓簽借據當證據。結果，徐男反要求她到他住處房間後，她發現徐男沒打算簽借據，準備要離開。他竟突然強行將小婷撲倒在床上並跨坐在她身上，同時壓住她雙手準備要脫掉衣服。

小婷猛力掙扎，讓徐男沒得逞，但徐仍用左手隔著衣服摸她胸部長達5秒鐘，最後雙方互賞耳光，小婷將徐男推開，趕緊離開到友人上班的超商求助，友人也協助通知小婷爸爸後報警，怒告徐男妨害性自主。

徐男雖然承認有待小婷到他房間，雙方有發生口角並互打巴掌，但否認有強制猥褻她。他辯稱，因為小婷像發瘋似地亂吼亂叫，才會將她壓制在床上，可能過程中不小心摸到她胸部，並沒有要脫她衣服。

小婷在警詢、偵訊及法庭上均說，當時到徐男房間後，發現他沒打算簽借據，後來他又說簽好放客廳，接著就將她強壓在床上。她一直勸徐男鬆手，但他不聽還說「那我傷害你也沒有關係吧？」接著就坐在她身上，扣住她的手，開始要脫她衣服，並從肚子開始往上面摸。但他沒有成功脫衣服，所以開始隔著衣服摸她的胸部。她立刻反抗跑到客廳，徐男雖又試圖要拉她進房，最後甩開她後趕緊從樓梯跑離。

法官傳來小婷友人，證實情況與小婷所說相符，也從小婷跟徐男LINE對話中，確認小婷在當天深夜傳訊給徐男說「你要過來還是我去報警」，徐只回「我要過去哪」，卻沒針對報警質疑或否認，可見是空口否認。

另外，員警在小婷外套及上衣胸部外側處，DNA檢測發現徐男的DNA，徐男雖否認摸小婷胸部，辯稱外套上DNA可能是扭打、掙扎過程中手掌不小心摸到，或是當時未戴口罩口水噴飛的殘留。但發現DNA處是長袖外套、短袖帽T外側胸部處，與徐男辯稱壓制雙手及腰部不相符；如DNA屬口沫導致，位置應該在上衣或外套胸口處而非外側胸部，明顯是狡辯。

法官認定徐男觸犯強制猥褻罪，審酌他否認犯行，且未對小婷賠償或道歉，判處8月徒刑。

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