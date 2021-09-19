　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／前女友來要債　渣男賴帳摸胸！警驗出DNA還強辯是噴到口水

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

前女友來要債，男子竟耍賴還強壓床上摸胸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

徐姓男子因分手1月多的前女友小婷（化名）來索討3萬元，除了想賴帳外，竟然強壓她在床上，用手隔衣服摸胸，還想脫衣服打分手砲，所幸小婷即時掙脫逃離。徐男對於警方在小婷外套及上衣外側胸部處驗出她的DNA，掰稱可能是飛沫，但法官直接打臉，依強制猥褻罪判他8月徒刑。全案可上訴。

判決書指出，徐姓男子原與小婷為男女朋友，去年2月分手，小婷因徐男欠她3萬元，3月19日晚間到徐男住處1樓社區管理室，要求他下樓簽借據當證據。結果，徐男反要求她到他住處房間後，她發現徐男沒打算簽借據，準備要離開。他竟突然強行將小婷撲倒在床上並跨坐在她身上，同時壓住她雙手準備要脫掉衣服。

小婷猛力掙扎，讓徐男沒得逞，但徐仍用左手隔著衣服摸她胸部長達5秒鐘，最後雙方互賞耳光，小婷將徐男推開，趕緊離開到友人上班的超商求助，友人也協助通知小婷爸爸後報警，怒告徐男妨害性自主。

徐男雖然承認有待小婷到他房間，雙方有發生口角並互打巴掌，但否認有強制猥褻她。他辯稱，因為小婷像發瘋似地亂吼亂叫，才會將她壓制在床上，可能過程中不小心摸到她胸部，並沒有要脫她衣服。

小婷在警詢、偵訊及法庭上均說，當時到徐男房間後，發現他沒打算簽借據，後來他又說簽好放客廳，接著就將她強壓在床上。她一直勸徐男鬆手，但他不聽還說「那我傷害你也沒有關係吧？」接著就坐在她身上，扣住她的手，開始要脫她衣服，並從肚子開始往上面摸。但他沒有成功脫衣服，所以開始隔著衣服摸她的胸部。她立刻反抗跑到客廳，徐男雖又試圖要拉她進房，最後甩開她後趕緊從樓梯跑離。

法官傳來小婷友人，證實情況與小婷所說相符，也從小婷跟徐男LINE對話中，確認小婷在當天深夜傳訊給徐男說「你要過來還是我去報警」，徐只回「我要過去哪」，卻沒針對報警質疑或否認，可見是空口否認。

另外，員警在小婷外套及上衣胸部外側處，DNA檢測發現徐男的DNA，徐男雖否認摸小婷胸部，辯稱外套上DNA可能是扭打、掙扎過程中手掌不小心摸到，或是當時未戴口罩口水噴飛的殘留。但發現DNA處是長袖外套、短袖帽T外側胸部處，與徐男辯稱壓制雙手及腰部不相符；如DNA屬口沫導致，位置應該在上衣或外套胸口處而非外側胸部，明顯是狡辯。

法官認定徐男觸犯強制猥褻罪，審酌他否認犯行，且未對小婷賠償或道歉，判處8月徒刑。

小資最愛

【更多新聞】

獨／洗錢拿督莊周文爽過中秋！法院給交保大禮　檢3度抗告都失敗

送「波妞」最後一程！他們夜騎30公里　用地圖畫出「狗狗模樣」

「身上太多錢父母會下地獄」　孝女聽禪寺住持一句話被騙2311萬

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
大陸禁蓮霧、釋迦加上鳳梨　台灣每年恐損40億
五倍券選數位還紙本？　達人推這個：無腦拿回饋
25歲美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！　為錢催吐下場曝
快訊／恐怖情人求愛被拒　到她家自焚慘死車內
朱俐靜遭醬汁淋頭！　店員反應讓她整晚最失望
2男斗內正妹爭當大神！　科技男狂灑200萬卻慘遭放鴿子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山中寶正值產季！3男潛入林班地遭警埋伏　搜出市值12萬牛樟芝

獨／前女友來要債　渣男賴帳摸胸！警驗出DNA還強辯是噴到口水

社區保全交管擋車　駕駛理論遭嗆「混蛋」！警：依法可罰2400元

鄰居鬧鐘24hrs響不停！她崩潰連出門都幻聽　警到場發現驚人結果

快訊／恐怖情人求愛被拒　清晨到她家自焚慘死車內

超短命人行道導桿！2周斷2支根本地雷　意外釣出一堆苦主

淫魔健身教練！瘋狂偷拍與女友性愛片　被分手開嗆：給大家看　

科技男斗內正妹200萬約喝咖啡　他爭當「大神」開罵：吃屎低能兒

懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠　3人不告仍送辦

當街「拿棒棒進出蜜臀」！偽娘喊：歡迎玩弄　瘋狂舉動下場慘爆

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

山中寶正值產季！3男潛入林班地遭警埋伏　搜出市值12萬牛樟芝

獨／前女友來要債　渣男賴帳摸胸！警驗出DNA還強辯是噴到口水

社區保全交管擋車　駕駛理論遭嗆「混蛋」！警：依法可罰2400元

鄰居鬧鐘24hrs響不停！她崩潰連出門都幻聽　警到場發現驚人結果

快訊／恐怖情人求愛被拒　清晨到她家自焚慘死車內

超短命人行道導桿！2周斷2支根本地雷　意外釣出一堆苦主

淫魔健身教練！瘋狂偷拍與女友性愛片　被分手開嗆：給大家看　

科技男斗內正妹200萬約喝咖啡　他爭當「大神」開罵：吃屎低能兒

懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠　3人不告仍送辦

當街「拿棒棒進出蜜臀」！偽娘喊：歡迎玩弄　瘋狂舉動下場慘爆

山中寶正值產季！3男潛入林班地遭警埋伏　搜出市值12萬牛樟芝

才打完第3劑AZ　泰國40歲男「半夜狂咳」不到12小時陳屍自宅

盧秀燕祝「快速到達」　江啟臣：團結我們做了最好示範

「豊、豐」70年分不清！彰化村莊正名終過關　門牌戶口都要換了

LPGA波特蘭菁英賽　台灣女將程思嘉並列第14名

吳宗憲扮金剛「正版猩猩真的現身」　他嚇傻：差點被告！

出遊注意！連假第二天人潮洶湧　福隆、阿里山5景區停車率已滿7成

大陸一口氣禁蓮霧、釋迦加上鳳梨　台灣每年恐損40億

學校廁所淪犯罪目標　「洗手盆被拔、公物遭盜」禍首竟是TikTok

看人生第一間房就想衝！1千萬「3層樓透天」條件曝　網秒喊羨慕

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

社會熱門新聞

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

即／國三南下422K「6連環撞」　車流嚴重回堵

台中13歲少女摩鐵戰3男　媽靠一瓶水鷹眼抓淫狼：只顧自己爽

25歲包租公樓梯間輕生亡　鄰居一抬頭嚇傻

高雄透天厝惡火　屋主兒子送醫不治

快訊／中秋連假「三代同堂」透天厝惡火　高雄男、9歲女命危

快訊／恐怖情人求愛被拒　到她家自焚慘死車內

當街「拿棒棒進出蜜臀」！偽娘瘋狂舉動下場慘爆

起底「送葬佛祖車」藏鏡人黑歷史

2男斗內正妹爭當大神　直播中罵「低能兒、吃屎」

更多熱門

相關新聞

他撒冥紙嗆「送你這些錢」　法官1原因判無罪

他撒冥紙嗆「送你這些錢」　法官1原因判無罪

台中市賴姓男子和郭姓男子因購屋發生糾紛，賴男便到郭男住處外大喊對方全名，同時大撒冥紙嗆對方，「這些錢給你，垃圾人」。台中地檢署依恐嚇危害安全罪起訴；儘管賴男聲稱非撒冥紙而是燒金紙給神明，但法官認為真正的重點是該罪成立要件，是行為人能對被害人有「直接或間接」的支配影響，但撒冥紙是和鬼神有關，即使郭男恐懼害怕，也只是「滋擾」，不構成犯罪，因此判決無罪確定。

網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」　結果出爐

網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」　結果出爐

台中購物節大獎揭曉！　千萬2房平面大車位小豪宅是這間

台中購物節大獎揭曉！　千萬2房平面大車位小豪宅是這間

燙傷貓忍痛清創　零哭喊後腳狂抖

燙傷貓忍痛清創　零哭喊後腳狂抖

茶茶翻版！浪貓燙傷背後破一個洞

茶茶翻版！浪貓燙傷背後破一個洞

關鍵字：

台中

讀者迴響

熱門新聞

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭1原因

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

中秋免費LINE貼圖來了！　4款限時下載專送還有熊大兔兔

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面