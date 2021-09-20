保障您我生命安全　防範人為縱火案件人人有責

▲台南市南區連續發生3件汽、機車火警，經消防局火調查科與轄區員警會同勘察，火調科人員發現係人為縱火，提供警方相關資訊，查獲涉案詹姓男子送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區鹽埕路、金華路一段及大成路二段，19日凌晨連續發生3件汽、機車火警，經消防局火調查科與轄區員警會同勘察，火調科人員現場發現相關燃燒跡證與可能的燃燒情況及點燃手法研判，該3件火警案疑似為連續以明火點燃之「縱火案件」，警方依據相關資訊，查獲涉案詹姓男子送辦。

經調查這3件汽、機車火災案之共通點皆為停放巷弄內或較無人注意處，且發生於凌晨時段，如發生時鄰近住家、民眾無即時報案，消防人員迅速抵達將火勢撲滅，其後果將難以想像。

為避免類似案件持續發生，消防局除呼籲民眾隨時提高警覺外，建議民眾停放車輛時，應注意以下幾點：1、勿隨意停放阻礙或妨礙他人出入處，避免引起糾紛，事後遭報復。2、應停放明亮且較有人員出入之處所。3、停放居家處所附近時，建議可安裝監視錄影系統，以防範宵小或有心人士。4、社區或街坊鄰居應守望相助，留意是否有可疑人士逗留，如發現可疑人事物，應立即打電話報案。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，歡慶中秋佳節之餘，仍應提高警覺、注意火災防範作為，期勉降低災害發生之風險，確保身家財產安全。

消防局李明峯局長表示，所幸這3起火警案件發生後，火勢由消防人員迅速撲滅，並無造成人員傷亡，並在消防局火災調查鑑定提供相關跡證及縱火手法給予警方，相互配合下迅速偵破縱火案。中秋連假民眾仍應注意居家用火、用電安全，隨時留意居家附近狀況，如有發現異常人事物，應立即打電話報案，避免發生重大公安事故。

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