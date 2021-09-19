獨／洗錢拿督莊周文爽過中秋！法院給交保大禮　檢3度抗告都失敗

▲新力旺集團總裁莊周文。（圖／翻攝自Facebook／莊周文）

記者李忠憲／台中報導

洗錢拿督爽過中秋！新力旺集團總裁莊周文因設置網路博奕平台賭博洗錢，大撈594億多元。他雖涉嫌賭博洗錢等罪嫌遭檢方聲押禁見獲准，台中地院卻在起訴後給予交保，檢察官不服多次抗告，交保金從1億2千萬提高到3億。台中高分院日前又駁回檢方抗告，且不得上訴，讓莊周文可以好好在家過中秋假期。

有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，因設置線上博奕平台經營博奕洗錢，狂撈594億多元，並逃亡4個月後遭收押禁見。中檢今年3月起訴莊，他6月聲請撤銷羈押，台中地院審理後裁定1億2千萬元交保，並限制住居，每天應到居住地派出所報到。中檢不服提抗告成功，台中地院重審後，卻只將金額提高到2億，莊當天就補足8千萬元差額。

▲台中地方法院。（圖／資料照）

中檢再向台中高分院提抗告成功，發回台中地院重審。台中地院日前開庭，莊周文打包票不會逃亡，當場被請回。法官當日裁定提高保釋金，從原本2億元到3億元，莊立刻補足1億元再獲自由身。

檢方再提抗告，認為莊周文通緝期間居無定所，到案時身上有30張手機SIM卡及17支手機，不停變裝換門號使用躲避查緝。莊男國際上身兼多種身分，東南亞政商關係良好，是現任馬來西亞國家甘斯里、柬埔寨國家勳爵，柬埔寨國家總理顧問、印尼國王冊封的王子殿下。投資遍及東南亞，美國也有投資興櫃太陽能產業，非洲更設有銀行，以其社經地位與國外政府關係匪淺，光沒收本國護照仍有高度可能偷渡或其他國護照出境。

檢察官認為，法官曾在庭上問莊男，是否同意用電子設備讓串證、逃亡預防機制完備，卻遭莊拒絕。而本案仍有多位共犯，被告人數眾多，多人都交保在外，已具保替代羈押實屬不當。本案起訴罪名包括賭博、洗錢防制法、組織犯罪條例，被高包含幹部、資訊部、財務部，答辯內容有極高可能互相牽連。電腦硬碟伺服器勘驗後，仍需傳喚證人或共同被告說明，如未羈押無非給予串證空間。原審僅令被告具保3億元後准予停止羈押，該數額與其所涉犯罪情節、規模與所造成之損害顯不相當，不符比例原則。

台中高分院9月10日裁定，仍認為原審已權衡被告人身自由與國家社會公益，也沒有違反比例原則，且難謂與經驗法則或論理法則有悖，也無濫用其權限之情形，於法尚無不合。檢察官抗告指摘原裁定不當，為無理由，應予駁回，不得再抗告。

台中地檢署表示，檢察官未收到裁定書，將向法院確認後，討論是否有再抗告空間。

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