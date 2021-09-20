時力譴責中共「惡意與用心昭然若揭」　支持訴諸WTO爭端解決機制

▲時代力量國際中心主任劉仕傑。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，時代力量表示，繼3月鳳梨事件，到近日的釋迦蓮霧，中共選擇在中秋節威嚇台灣農民，惡意與用心昭然若揭，時代力量嚴厲譴責中共，並支持兩岸相關農產品爭議，應由WTO爭端解決機制處理。

中國大陸海關總署19日以檢出介殼蟲為由，決定20日起暫停輸入台灣的釋迦及蓮霧，農委會主委陳吉仲表示，將循正式管道向中方要求諮商，若30日前中國相關單位對於台灣所提要求沒有正面回應，農委會將依照世界貿易組織（WTO）規範，10月1日正式向WTO提出爭端解決控訴。

時代力量20日發布新聞稿表示，時代力量於今年3月鳳梨被中共以惡意理由停止鳳梨進口時，即提出訴諸WTO機制、檢討外銷政策、解決研發困境等3大訴求，提醒政府要提前因應，並且做好分散市場的規劃與準備。

時代力量指出，我國在2002年即以「台澎金馬個關稅領域」（TPKM）的會籍名稱，成為世貿組織（WTO）第144個會員，與中國在世貿中同屬平起平坐的「正式會員」。

時代力量認為，若中國政府認為台灣農產品有檢疫問題，應該依照世貿標準及相關做法來處理，而非在未提出科學證據的前提下，即單方片面宣布暫停台灣水果進口。

時代力量說明，我國水果外銷以中國為大宗是不爭的事實，外銷中國佔比近年持續上升，為解決我國農產品市場過於集中的問題，除政府要建立風險預警系統，更需要的是完整的外銷政策。



時代力量建議，台灣農產品生產成本高，放諸國際市場欠缺價格優勢，外銷至其他國家時，要先做好當地消費者食用習慣調查，做為完整行銷配套之一環，政府並該依據當地市場調查結果，積極協助農民做好多元市場外銷開發的工作，進行產銷及開發多層次商品，不要過於仰賴單一市場。

時代力量也說，每當發生水果禁運事件時，政府即挹注大量經費救水果，繼10億元救鳳梨，此次蓮霧釋迦禁止銷售中國，政府又宣布以10億元救市場。

時代力量認為，挹注單筆資金救市場是單一手段，治標之餘尚需治本，擔負研發重責的全國各農改場一年預算合計僅15億元，研究經費更連年下降，加上第一線研究人員需負擔各式管考文書作業和大量外務，導致研發本業受到影響，造成寶貴研究能量無謂浪費。

時代力量主張，農改場應回歸研究專業，讓研究管理上軌道，不再只是配合長官需求及政策所展現的短期成效，累積長期研究，讓研究成果與真正能符合產業現況。

時代力量呼籲，中國政府應儘速與台灣政府展開技術性磋商，我國駐世貿常任代表團也應即刻訴諸「WTO爭端解決機制」，並依據SPS條文第11條第2項「諮商與爭端解決機制」規定，亦即當爭端涉及科學或技術問題時，仲裁小組應向經與爭端之各方諮商後選定的專家徵詢意見。

時代力量呼籲，中共屢次未依照國際貿易規範，威逼台灣農民之舉，應受到台灣朝野政黨全民齊心譴責，執政黨也應積極擘劃，分散我國農產品出口外銷市場等相關政策作為，以有效解決我國農產品長期過度仰賴單一市場的結構性問題。