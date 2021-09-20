「9句成語」點破中國禁台灣釋迦　呂秋遠：你們才有bugs！

▲高雄六龜蜜風鈴蓮霧。（圖為示意圖／記者許宥孺攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

中國在9月19日表明，禁止進口台灣的蓮霧和釋迦，原因為水果裡檢驗出害蟲。由於之前的鳳梨，出口到對岸的前三名水果，都陸續被拒於門外，呂秋遠律師20日發文指出，可以用9個成語了解中國在做什麼。

呂秋遠律師表示，去年台灣蓮霧出口至中國的比例，占全部外銷的97%；釋迦也超過95%，或許他們是認為，軍事上的恐嚇加上經濟的打壓，能讓台灣屈服，成為第二個立陶宛。

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「為什麼這麼說？難道不是台灣真的有害蟲，中國為了保護自己的農產品，所以才會禁止台灣水果進口嗎？難道中國的檢驗標準與機器，就不能比其他國家，例如加拿大要先進嗎？」

對此，他則是用9個成語，來解釋中國此次的做法：

1.作繭自縛：事情的開端，就是我們先前有些農民前往中國進行「技術交流」，以為往後可以取得在地優勢，但是當對方取得技術以後，原有的合作當然就付諸東流，

2.飲鴆止渴：大家都說，中國的市場很大，每個人吃一顆蓮霧，那就有15億顆了。但是，從來就沒想到，不給你的時候，那就是一夕之間可以完全崩盤。重點是，不給你的標準，你永遠都不會知道。

3.鳥盡弓藏：當市場已經做大，技術已經成熟，那麼就是收割的時候了。禁止水果進口，讓台灣果農覺得痛，進而讓果農逼迫政府讓步，或者給點顏色瞧瞧，露出原本的真面目，也就是剛好而已。

4.授人以柄：對於特定的鄰國的貿易依存度過高，原本就相當危險，因為當這個國家不依循貿易體制，不在乎貿易制裁，其實根本就沒有任何保障。

▲中國大陸將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。（圖為示意圖／新北市農業局提供）

5.欲蓋彌彰：表面上看，這是單純的檢疫事件，但針對性根本就很高。先不論軍機不斷騷擾接近我國領空，我們最近根本沒有蓮霧與釋迦進口中國，真有問題，也是2月進口期才是高峰，選擇產季即將開始禁止進口，當然是欲蓋彌彰。

6.唇亡齒寒：不要對中國市場或中國有任何的幻想。那是一個完全政治的市場，你賺錢，就得共同富裕，還要時刻小心仇家設下的政治風暴，他說你台獨，你就是台獨。因為只要出生在台灣，就是辱華，先是鳳梨、藝人，再來就是蓮霧、釋迦，沒有人可以是局外人。

7.助紂為虐：即使發生這樣的事情，台灣內部某些人也只會檢討政府，對於中國的蠻橫行為，完全不敢抗議，還敢說政府反應太慢？哪裡慢？中國早上公布禁止名單，農委會下午就已經推出協助方案，但是不妨可以問問國民黨黨主席候選人，哪個人敢譴責中國，竟然拿政治議題來干預農產品進出口？

8.敝帚自珍：蓮霧外銷比例不到一成，釋迦外銷比例也不高，自己人認真點吃、或者開闢新的外銷管道，就能解決了。台灣水果，真的是世界第一，覺得我們不好，沒關係，就當我們自我感覺良好，不買無妨，照樣可以貨出去，錢進來。「遺簪見取终安用，敝帚雖微亦自珍。」

9.欲加之罪：所以，我們的釋迦與蓮霧有問題？當然不是。釋迦的產季，早就在今年4月結束，蓮霧在5月也已經結束，根本沒有大量外銷的可能。沒有出口，何來檢驗出病蟲？更別說檢驗出來的病蟲，究竟是不是廣東、廣西就有的，中國並沒有公布，他們的檢驗結果，也拒絕跟我國溝通，大概就是欲加之罪了。

最後，他表示，從中國軍機連續騷擾台灣7天可見，「政治歸政治，農業歸農業」這種話不可信，現在連中秋節也不放過，所以之後農民開展其他外銷管道，大家就來努力刺激內銷。「蓮霧、釋迦有bugs？是你們這個國家才有bugs吧！」