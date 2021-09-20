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西子灣消波塊突傳恐怖哀號聲！2大學生夜吹海風　嚇破膽真相曝　

記者許宥孺／高雄報導

高雄西子灣20日凌晨傳出有民眾落海，警消獲報後緊急出動，發現一名曾姓男子躺在消波塊上哀號，趕緊將他拉上岸並送醫急救。警方表示，曾男酒後失足不慎墜海，卡在消波塊後又被海浪沖上岸，所幸送醫後沒有大礙。

▲▼高雄男酒後失足摔進消波塊，海浪拍打他秒痛醒哀號「救我」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄男酒後失足摔進消波塊，海浪拍打他秒痛醒哀號「救我」。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名60多歲曾姓男子20日凌晨獨自走在西子灣防波堤，由於現場昏暗，曾男幾杯黃湯下肚後，人站不穩，下秒就失足墜海。2名大學生剛好到西子灣吹風聊天，卻聽到陣陣低鳴哀嚎聲，「救我」、「好痛」，不知到底發生什麼事，嚇得趕緊報案。

▲▼高雄男酒後失足摔進消波塊，海浪拍打他秒痛醒哀號「救我」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警消引導曾男上岸，並送醫急救。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄男酒後失足摔進消波塊，海浪拍打他秒痛醒哀號「救我」。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消到場後，發現曾姓男子全身溼透，躺在消波塊上，全身還散發濃濃酒氣。消防局鼓山分隊小隊長表示，曾男意識還算清醒，問話還能回應，救護人員趕緊架梯引導曾姓男子上岸，經檢傷後無明顯傷勢，評估後仍送往醫院急救，所幸無大礙。

警方表示，曾姓男子疑似心情不好，深夜獨自喝酒，本來走在防波堤上，但一時走不穩，直接摔進消波塊間的縫隙，本來意識不清，但海浪拍打後將曾男衝上消波塊上，讓他瞬間痛醒，爬到岸邊呼救。

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