12年輕男女深夜聚麥當勞前　「夜遊旗津」車上卻藏毒和刀棍

▲警方在陳男車上找到毒品，卻沒有半個人承認是誰的。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中秋連假第三天，一群年輕男女深夜在鳳山區麥當勞前聚集還和另一方起衝突，警方獲報後前往盤查身份，雖然這12人稱他們是要去夜遊，但卻在他們車上起獲毒品及刀、棍棒等，員警認為事情非如此單純，先將他們帶回派出所驗尿釐清，依毒品危害防制條例及社會秩序維護法偵辦。

▲中秋連假男女聚集速食店前，警查獲刀械毒品並將人全數帶回 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方於20日凌晨1時許獲報，在鳳山區建國路與文衡路口的麥當勞前，有一群男女聚集，到場發現有11男1女共12人及3部車，一群人年紀約都落在20歲出頭，他們見另一方林姓男子等6人於麥當勞騎樓地，以為對方是飆車族，看不爽竟持棍棒砸車。

員警到場立即實施盤查，隨後在24歲的陳姓男子車上發現K他命的粉末，甚至還有刀械、棍棒等物，警方指著毒品詢問：「這誰的？」，在場卻沒有半個人承認，陳男等人供稱只是中秋連假相約，要一起去旗津等地夜遊，但車上卻藏有刀和棍棒等物，警方懷疑案情不單純，將擴大調閱監視器和清查相關人員釐清，這群人也全數被帶回驗尿，並被依《毒品危害防制條例》、《刑法》第150條無故聚眾及社會秩序維護法無故攜帶刀械，全數帶回派出所進行後續偵辦。