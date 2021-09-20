高雄深夜爆2派人馬鬥毆！警發布「半套新聞稿」　消失的真相曝

▲連假第三天鳳山警盤查到毒品和刀械，但其實盤查前這群人已經與另一派人馬發生衝突。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

中秋連假第三天，高雄市深夜傳出群聚鬥毆事件，一群年輕男女深夜在鳳山區麥當勞前聚集與另一方人馬發生衝突，有人還因此受傷，不過事後警方提供的新聞訊息卻「刻意」閃避衝突過程，隻字未提，僅公布盤查了毒品及刀械。

▲警方發布新聞稿僅說明盤查毒品及刀械 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鳳山警方在20日上午8點多，主動發布新聞稿表示，凌晨1時許獲報，在鳳山區建國路與文衡路口的麥當勞前，有一群男女聚集，到場發現現場有11男1女共12人以及3部車，年紀約都落在20出頭，警方立即實施盤查，隨後在24歲的陳姓男子車上發現K他命的粉末，甚至還有刀械、棍棒等物。

但是新聞稿內沒有講到是員警到場盤查前，這群人就在麥當勞前，與另一派騎機車的林姓男子等人一方發生衝突，他們自稱被陳男一方毆打，有人還因此受傷，但事後警方提供的新聞稿，相關訊息卻隻字未提，僅公布盤查毒品及刀械部分。

該案被媒體揭露後，鳳山分局又於中午12時32分再發一篇新聞稿，指出經清查附近經過車輛，發現林男等11名男女分騎乘6部機車，於當日1時許相約吃宵夜，卻遭陳男等人因不明原對被害人毆打及損壞機車，造成林男等4人手臂受傷、共6部機車受損，警方將陳男等12人依傷害、毀損案移送。

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