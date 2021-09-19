　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找到了！鬧鐘24hrs響不停連轟2個月原因曝　高雄女崩潰幻聽⋯是她搞

▲警方找到湯姓女子，她坦承自己用鬧鐘報復鄰居 。（圖／警方提供）

▲警方找到湯姓女子，她坦承自己用鬧鐘報復鄰居 。（圖／警方提供）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄一名黃小姐在爆料公社投訴，她住家斜對面公寓發出的鬧鐘聲干擾至少有2個月，鬧鐘從早到晚響不停，搞到她就算離開家出門，還會有幻聽，並貼出多則影片崩潰喊「這情況真的無法可管了嗎？」，不過就在警方介入之後，在19日晚間找到黃小姐指控的住家屋主，證實是湯姓屋主所為，因為她覺得認為黃小姐有「拖椅子」等發出噪音行為，多次溝通無效，才想出用鬧鐘報復這一招。

【相關新聞閱讀】鄰居鬧鐘24hrs響不停！她崩潰連出門都幻聽　警到場發現驚人結果

19日晚上六點左有，警方找到了一名屋主，是43歲的湯姓女子到案說明，湯姓女子自稱因與鄰居住戶曾有嫌隙，因為覺得樓下經常發出拖椅子等噪音，經過多次溝通無效之後，才刻意製造噪音挾怨報復。警方蒐集相關事證、筆錄完備後，將依社維秩序維護法第72條第3款之規定裁罰6000元，並再三告誡湯姓女子不得再製造噪音影響社區安寧。

▲▼網友抱怨鄰居鬧鐘24小時狂響，警方到場訪查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲網友抱怨鄰居鬧鐘24小時狂響，警方到場訪查。（圖／記者賴文萱翻攝）

整起事件是一名黃小姐在臉書社團爆料公社PO文表示，她已經被鬧鐘聲干擾至少有2個月了，一開始以為有人出門忘記把鬧鐘按掉，但後來鬧鐘持續狂響不停，搞到她出門還會有幻聽，仿佛一直聽到鬧鐘滴滴聲。她觀察發現，是住家斜對面公寓鄰居發出的噪音，後來才聽樓下鄰居說，是某樓住戶故意製造噪音。

根據黃小姐紀錄下9/18鬧鐘響鈴時間，鬧鈴從一早7點半就響起，一路響到晚上6點多，才安靜快1小時，晚上7點多居然兩個鬧鈴一起響，一直響到深夜11點，就當她準備報警的時候，又安靜了。然而到了半夜2點她準備要睡覺前，鬧鈴竟又再度響起。

左營分局表示，該案發生在店仔頂街巷弄內，屬於舊城派出所轄區，員警獲知後，立即派員前往該地查訪，抵達該公寓前，的確隱約聽見鬧鐘鈴響，但是員警敲門及按門鈴均無人回應，現場員警立即錄影蒐證，持續聯繋通知屋主到案說明，而在19日晚間將湯姓屋主帶回派出所了解。

【更多新聞閱讀】

快訊／恐怖情人求愛被拒　清晨到她家自焚慘死車內

恐怖中秋自焚影曝！高雄女拒山友猛烈追求報警　回家見他成焦屍

準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　校長回贈謝狀

高雄女倒臥公園意識不清...褲子破了還見血！提前過中秋喝茫啦　

阿姨出事了！女駕駛遭攔查「不敢看警」...一查竟是「四條通」

陸戰隊「老學長」雨傘當槍　夜襲基地哨兵狂問口令⋯他傻眼

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
「抱嬰怪男」找到了！動手理由曝光　家屬派出所內狂道歉
獨／鄧佳華喊：打拳贏了嫁給我　琳妲回應了
快訊／SOGO天母店出現確診者足跡！　明閉館消毒
麥當勞CP值爆表「1優惠」低調消失　老饕嘆：好可惜
女星秀大師手藝！果凍裡拉花「逼真成品超美」：找到副業
網紅餵奶腋下濕透　「一擠噴出乳汁」傻眼：我有3個奶頭？
她被鬧鐘24hrs轟2個月崩潰幻聽　惡鄰居被逮認了「要報復」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

找到了！鬧鐘24hrs響不停連轟2個月原因曝　高雄女崩潰幻聽⋯是她搞

驚悚影像曝光！捷運台電大樓民眾持刀　警方到場逮刀客

快訊／新北雙屍命案！兒驚見爸爸、妹妹變乾屍　慘死沙發上

快訊／搭捷運上下車相撞！男子失控掏刀揮舞　列車停駛3分鐘

高雄女襯衫沒一處乾！全身濕透　困「柴山秘境沙灘碉堡」喊頭暈　

快訊／北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛3分鐘

獨／本來就有合作！徐亨現身連千毅直播間相挺：為了XX而來

快訊／台北汽車碰撞機車　騎士「被壓車底」無生命跡象

恐怖中秋自焚影曝！高雄女拒山友猛烈追求報警　回家見他成焦屍　

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

24歲女孩「被小三」還深信：他很愛我　石榴姐在線勸分手！網友看完「好像我媽」

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

找到了！鬧鐘24hrs響不停連轟2個月原因曝　高雄女崩潰幻聽⋯是她搞

驚悚影像曝光！捷運台電大樓民眾持刀　警方到場逮刀客

快訊／新北雙屍命案！兒驚見爸爸、妹妹變乾屍　慘死沙發上

快訊／搭捷運上下車相撞！男子失控掏刀揮舞　列車停駛3分鐘

高雄女襯衫沒一處乾！全身濕透　困「柴山秘境沙灘碉堡」喊頭暈　

快訊／北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛3分鐘

獨／本來就有合作！徐亨現身連千毅直播間相挺：為了XX而來

快訊／台北汽車碰撞機車　騎士「被壓車底」無生命跡象

恐怖中秋自焚影曝！高雄女拒山友猛烈追求報警　回家見他成焦屍　

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

台中「抱嬰怪男」找到了！他稱想互動…家屬派出所內頻道歉

烤肉「最多餘食材」還經常出現　眾網選出前3名：每次都會吃剩

雷／《俗女2》天心卸妝全身「家暴痕跡」　鍾欣凌擁抱「吐一字」網哭翻！

古林睿煬、徐若熙未滿5局　餅總：好球帶小雙方都辛苦

老鼠凌晨偷襲新北市場！爽吃「溫體豬Buffet」　噁心畫面曝光

「儒行雙城　以文化人」上海孔子文化節今天開幕

打破凱薩連續無失分紀錄　豪勁：鬍子繼續留

獨／為愛習武…鄧佳華喊話：打拳贏了要嫁給我！琳妲回應了

謝忻基隆潛水「轉身挖空」挺蜜臀辣爆！網抖指拍攝地：有人落海

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

社會熱門新聞

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

搭捷運上下車撞到！男子失控掏刀揮舞

快訊／新北雙屍命案！兒驚見爸妹變乾屍

北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

即／國三南下422K「6車連環撞」　車流嚴重回堵

姊託夢「殯儀館找我」　妹妹中秋前夕領回遺骸

26歲研究生騎車突昏迷！媽控：曾接種高端

快訊／台中醫護到場無人回應…破門驚見白骨

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

高雄透天厝惡火　屋主兒子送醫不治

更多熱門

相關新聞

鬧鐘狂響她崩潰　惡鄰居被逮了

鬧鐘狂響她崩潰　惡鄰居被逮了

高雄一名黃小姐遭鄰居家發出的鬧鐘聲干擾至少有2個月，鬧鐘從早到晚響不停，搞到她就算離開家出門，還會有幻聽。轄區警方上午查訪時，同樣也聽到鬧鐘聲，但敲門及按門鈴均無人回應，只得錄影蒐證，晚間6點多終於帶回屋主湯姓女子到案說明，並依法裁罰新台幣6000元以下罰鍰。

高雄女全身濕　困柴山秘境沙灘喊頭暈

高雄女全身濕　困柴山秘境沙灘喊頭暈

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

大陸突禁台灣釋迦、蓮霧！陳其邁：借勢打壓

大陸突禁台灣釋迦、蓮霧！陳其邁：借勢打壓

山友猛烈追求她嚇到報警　回家驚見焦屍淪兇宅

山友猛烈追求她嚇到報警　回家驚見焦屍淪兇宅

關鍵字：

高雄左營大樓墜樓意外少年垃圾鬧鐘舊城派出所社會秩序維護法噪音

讀者迴響

熱門新聞

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭1原因

鄉民推iPhone 13「黃金分期法」最剛好：當月租機

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

搭捷運上下車撞到！男子失控掏刀揮舞

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

19歲正妹網紅「未婚懷孕7周」！孩子爸同年遭罵爆

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面