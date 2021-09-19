找到了！鬧鐘24hrs響不停連轟2個月原因曝　高雄女崩潰幻聽⋯是她搞

▲警方找到湯姓女子，她坦承自己用鬧鐘報復鄰居 。（圖／警方提供）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄一名黃小姐在爆料公社投訴，她住家斜對面公寓發出的鬧鐘聲干擾至少有2個月，鬧鐘從早到晚響不停，搞到她就算離開家出門，還會有幻聽，並貼出多則影片崩潰喊「這情況真的無法可管了嗎？」，不過就在警方介入之後，在19日晚間找到黃小姐指控的住家屋主，證實是湯姓屋主所為，因為她覺得認為黃小姐有「拖椅子」等發出噪音行為，多次溝通無效，才想出用鬧鐘報復這一招。

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19日晚上六點左有，警方找到了一名屋主，是43歲的湯姓女子到案說明，湯姓女子自稱因與鄰居住戶曾有嫌隙，因為覺得樓下經常發出拖椅子等噪音，經過多次溝通無效之後，才刻意製造噪音挾怨報復。警方蒐集相關事證、筆錄完備後，將依社維秩序維護法第72條第3款之規定裁罰6000元，並再三告誡湯姓女子不得再製造噪音影響社區安寧。

▲網友抱怨鄰居鬧鐘24小時狂響，警方到場訪查。（圖／記者賴文萱翻攝）

整起事件是一名黃小姐在臉書社團爆料公社PO文表示，她已經被鬧鐘聲干擾至少有2個月了，一開始以為有人出門忘記把鬧鐘按掉，但後來鬧鐘持續狂響不停，搞到她出門還會有幻聽，仿佛一直聽到鬧鐘滴滴聲。她觀察發現，是住家斜對面公寓鄰居發出的噪音，後來才聽樓下鄰居說，是某樓住戶故意製造噪音。

根據黃小姐紀錄下9/18鬧鐘響鈴時間，鬧鈴從一早7點半就響起，一路響到晚上6點多，才安靜快1小時，晚上7點多居然兩個鬧鈴一起響，一直響到深夜11點，就當她準備報警的時候，又安靜了。然而到了半夜2點她準備要睡覺前，鬧鈴竟又再度響起。

左營分局表示，該案發生在店仔頂街巷弄內，屬於舊城派出所轄區，員警獲知後，立即派員前往該地查訪，抵達該公寓前，的確隱約聽見鬧鐘鈴響，但是員警敲門及按門鈴均無人回應，現場員警立即錄影蒐證，持續聯繋通知屋主到案說明，而在19日晚間將湯姓屋主帶回派出所了解。

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