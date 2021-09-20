最新民調「國民黨力壓民進黨」　他曝改革成功關鍵

▲國民黨支持度超越民進黨。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

根據一份最新政黨民調顯示，國民黨獲得21.7%的支持度，力壓民進黨的20.8%。對此，國民黨黨主席江啟臣表示，當前國民黨正在正確的前行道路上，共同的目標只有一個，就是國民黨重返執政，走過低谷，就是上坡，前方必有藍天。

艾普羅民調公司在今年9月14至16日進行了一次政黨支持度民調，結果顯示，國民黨以21.7%的支持度拔得頭籌，民進黨為20.8屈居第二，民眾黨11.4%，時代力量2.4%。

江啟臣18日在臉書上表示，繼之前《TVBS》所做的政黨支持度民調，國民黨翻轉民進黨的支持度後，艾普羅民調公司所發布最新的民調，國民黨支持度再次以21.7%蟬聯第一，領先民進黨支持度20.8%、民眾黨支持度11.4%、時代力量2.4%，「我始終相信，認真做事，總會被人民看見！」

江啟臣指出，這17個月以來，國民黨的全體同志捲起袖子、不分彼此、團結戰鬥，讓國民黨快速重新站起，「支持者需要我們，中華民國也需要我們」。

他說，2020大選後，韓市長受到民進黨清算式的罷免追殺 ；罷免案後只有50天能組織人力補選，隨後我們又失去重要的資深戰友許議長，但我們沒有灰心喪志，國民黨用在野的強力監督說服人民，重拾民眾的信任，罷免不適任的民代、與人民共同發出反萊豬、護民主的怒吼，與全民站在一起。

江啟臣表示，當前國民黨正在正確的前行道路上，對於改革，我們不能有所遲疑、不能有所動搖，而作為堅決的中華民國派，我們共同的目標只有一個，就是國民黨重返執政，走過低谷，就是上坡，前方必有藍天。