「中國傷害兩岸人民情感」　民進黨：再用五倍券下架釋迦、蓮霧

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國片面禁止台灣釋迦與蓮霧輸入，民進黨發言人謝佩芬19日表示，今年2月中國才以病蟲害為由禁止我國鳳梨輸入，事隔不到一年，現在又片面禁止輸入台灣釋迦和蓮霧，對於中國片面以不符國際規範的做法打壓、傷害兩岸正常貿易的往來，民進黨表示嚴正抗議並強烈譴責，呼籲中國不要進行傷害兩岸貿易及人民情感的政治操作，並呼籲朝野政黨應一致對外反制。

謝佩芬指出，台灣2月時面對中國禁止進口鳳梨的不合理貿易措施，農委會當時透過開拓外銷市場、加強國內行銷、啟動多元加工三大措施因應中國的暫停輸銷，讓世界看到台灣並沒有因此被中國的威脅打倒，反而因為外銷打響台灣鳳梨，內銷也獲得全民支持，成功保障了台灣優質農產品。

謝佩芬指出，這次中國又故技重施，以介殼蟲為由禁止輸入蓮霧及釋迦。除了並非事實外，也不符國際經貿規範，農委會在去年10月早已強化源頭管理及輸出檢疫措施，自今年6月後也再未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，今天中國卻在未告知情況片面禁止貿易，已違反國際慣例。

她強調，中國如此粗暴的做法已經不是第一次，在先前也曾經用這樣的手段，禁止澳洲葡萄酒進口中國，並且選在中秋連假突襲宣布，顯見其背後動機居心叵測。

謝佩芬表示，為因應中國突襲，農委會已準備好10億元專案經費，秉持著保障農民權益進行相關保護措施，除了啟動5項具體措施，也設定外銷日本、馬來西亞、新加坡等國，將再次從危機變成轉機，同時針對國際貿易糾紛將提WTO爭端解決外銷出口禁令問題，以全力保障台灣農民。

謝佩芬強調，台灣一向以優良品質著稱的農產品享譽國際，也是台灣的驕傲，在此呼籲讓我們再次用五倍券、農遊券、新台幣讓台灣釋迦及蓮霧下架，用台灣隊強大力量突破困境，共同維護農民利益最大化，並保障我國優質農產品。