「台灣農產品絕對禁得起考驗」　江啟臣：陸方應用科學證據說話

▲台灣釋迦今年1至8月出口14,672公噸到大陸，產值13.32億。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突宣布，因檢出「大洋臀紋粉蚧」，將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，對此，國民黨主席江啟臣19日表示，自己相信台灣農產品經得起考驗，農委會應根據過去國民黨簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查。

江啟臣在臉書發文指出，相信台灣農產品絕對經得起考驗，也呼籲大陸海關應再次複檢，用科學證據說話，自己也要提醒農委會，過去國民黨執政期間，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查。

江啟臣表示，鳳梨禁銷事件後，只看到民進黨政府一昧大內宣轉移焦點，對於受傷甚深的台灣農民沒有實質幫助。政府應該善加運用國民黨執政時期已經搭建的「協議機制」，採取具體行動解决問題，不要讓愛農民流於口號。

對於禁蓮霧、釋迦一事，農委會主委陳吉仲指出，我國蓮霧今年至今輸出1,458批，其中不符合規定僅6批，合格率高達99.59%，且從6月底後就再也沒有接獲中國不合格通知。中國特地挑在我國中秋連假期間突襲式暫停我國釋迦及蓮霧輸入，顯然是有貿易以外的考量，「我要代表臺灣農民嚴正表達無法接受。」

陳吉仲指出，為捍衛我國正常的農產貿易權益，將循正式管道向中方要求諮商，如果中國相關單位在9/30前對我國所提要求沒有正面回應，我們將以世界貿易組織（WTO）會員國的身份，依澳洲控訴中國紅酒及大麥禁令的模式，向WTO提起正式的爭端解決申請。

陳吉仲表示，今年上半年中國也用同樣的手法片面暫停我國鳳梨輸入，當時採取增加中國以外市場外銷、加強國內加工及行銷促銷等做法因應，最後不但讓鳳梨產地價格高於過去兩年同期平均，更擴大開拓外銷市場，鳳梨外銷中國以外市場成長566%，其中外銷日本成長742%。