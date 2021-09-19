英國26歲少婦打BNT「過敏性休克14次」　大腦缺氧癲癇險喪命

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英26歲女打BNT疫苗「過敏性休克14次」　大腦缺氧癲癇險喪命

▲▼一名英國母親接種新冠疫苗後險些喪命，仍打算讓女兒接種。（圖／翻攝自Facebook／Kirsty Hext）

▲一名英國母親接種新冠疫苗後險些喪命，仍打算讓女兒接種。（圖／翻攝自Facebook／Kirsty Hext）

記者張寧倢／編譯

英國一名26歲媽媽接種第2劑輝瑞/BNT疫苗後出現嚴重不良反應，先後歷經14次過敏性休克，醫護人員每每都會衝進病房為她注射腎上腺素，還曾因為氣道腫脹導致缺氧而引發癲癇，但即使差點送命，她仍表示，只要2歲的女兒未來符合接種資格，還是會讓孩子去接種疫苗。

根據澳洲Kidspot報導，住在英國漢普郡的26歲媽媽克莉斯蒂（Kirsty Hext）於4 月28日接種第2劑輝瑞/BNT疫苗，身體反應卻不像第1劑時那樣平靜，由於舌頭和喉嚨的腫脹造成呼吸困難、心率加速與嘔吐，緊急被送往亞歷山大女王醫院（Queen Alexandra Hospital），接受了氧氣、噴霧器、腎上腺素與抗組織胺藥物的治療，醫生斷定克莉斯蒂對疫苗產生罕見的強烈不良反應「過敏性休克」。

▲▼一名英國母親接種新冠疫苗後險些喪命，仍打算讓女兒接種。（圖／翻攝自Facebook／Kirsty Hext）

▲克莉斯蒂接種後出現14次過敏性休克，呼吸道腫脹。（圖／翻攝自Facebook）

儘管確定病因，卻無法阻止體內免疫反應，克莉斯蒂當天稍晚又發生4次過敏性休克，每每發作時工作人員都會衝進病房為她注射腎上腺素，後來她被轉移到加護病房，接續一周之內又出現5次過敏性休克，還曾因為氣道腫脹堵塞導致大腦缺氧而引發癲癇，躺在床上意識不清、無法控制地劇烈顫抖。她說，「一切都發生得太快，我不知道出了什麼事，有幾次甚至引發昏迷。當我清醒後得知狀況，我才意識到這比我想的還要嚴重。」

▲▼一名英國母親接種新冠疫苗後險些喪命，仍打算讓女兒接種。（圖／翻攝自Facebook／Kirsty Hext）

▲克莉斯蒂經歷過不良反應的痛苦折磨後，仍打算等到女兒年齡再大一點就會讓她去接種新冠疫苗。（圖／翻攝自Facebook／Kirsty Hext）

克莉斯蒂5月初出院回家和老公與2歲女兒團聚，才不到幾天又發生5次休克與1次自發性癲癇，因此被迫回到醫院治療。克莉斯蒂表示，即使嚴重過敏反應幾乎快奪走她的生命，但因為她本身就從事護理相關工作，所以知道自己的狀況非常罕見，也知道接種疫苗有多重要，未來只要女兒年齡符合接種資格，她也會讓女兒去打疫苗，「我確實認同應該針對潛在副作用進行研究，但不應該為此阻止人們施打疫苗。」

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