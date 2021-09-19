全台首次！　「5種疫苗」10月同步開打





▲下月各COVID-19疫苗皆已排入接種時程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

近日AZ、莫德納疫苗陸續到貨後，已安排進入接種時程，將與高端和輝瑞BNT疫苗在10月安排時程重疊，同時間流感疫苗也開打，首次總共5種疫苗同時上路，將會對各醫院診所等接種場地的安排、人力配置和動線規劃造成挑戰。

國內第八輪AZ疫苗施打時程到9月23日，與此同時75歲以上長者與65歲以上原住民，也在17日至23日期間可接種第二劑莫德納；第二劑AZ疫苗則在9月底陸續開放接種。

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9月28日至10月5日期間，第二劑莫德納疫苗則有望開放給65歲至75歲長者接種；9月22日在校園陸續開打的輝瑞BNT疫苗，此波接種時程也會到10月8結束。

指揮中心18日公布第九輪疫苗施打，第一劑輝瑞BNT於9月25日開打至10月2日，高端則是9月27日至10月2日；第十輪則是第一劑輝瑞BNT和第二劑高端，施打時間會從10月3日開始，期間AZ陸續提供第二劑接種。同時632萬劑流感疫苗將於10月1日開始施打，等於10月同時間有5種疫苗開打。

國內從未有過5種疫苗施打時間重疊2周的經驗，不論施打的場地、時間和人力安排，都讓人憂心是否會造成混亂。對此指揮官陳時中回應，國內施打多種疫苗的經驗純熟，辛苦的護理人員值得加油鼓勵，但他不認為會有混亂問題；至於流感疫苗，則會開設接種站或到校施打，而為避免同時接種流感與COVID-19疫苗，務必間隔至少7天。