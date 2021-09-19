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昨日本土+0　醫喊「台灣幾乎沒有疫情了！」國人1行為補強防疫漏洞

▲受到疫情影響，出門戴口罩成了日常。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到疫情影響，民眾出門戴口罩成了日常。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心昨（18）宣布本土零確診的好消息，不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，其實17日也是零確診，「因為台北那兩例是舊案」，能有這樣的表現，要歸功於台灣的言論自由，補強了防疫體系，此外，他也指出，高危險群必須把疫苗保護力弄到最高，而非「來什麼打什麼」。

沈政男醫師昨在臉書發文，台灣可以做到高強度的社區防疫，其中有一個因素是「言論自由」，台灣社會對於疫情的討論比別人充分、開放、而且更為關注，於是可以相互提醒，彼此監督，並即時補強防疫漏洞，「大家集思廣益，相互批評求進步，才能把防疫體系打造得更好」。

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關於打疫苗一事，沈政男醫師指出，疫苗對感染的保護力頂多三分之二，染疫以後又減少重症機會三分之二，因此加總起來重症保護力為九成，也就是說，重症保護力跟染疫保護力有關，如果你染疫了，只剩三分之一，而高危險族群是最染疫的一群人，「我一再強調高危險群必須把疫苗保護力弄到最高，而非『來什麼打什麼』，道理在此」。

▲▼指揮中心進駐板橋某社區施打300劑AZ疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

▲沈政男表示，高危險族群必須把疫苗保護力弄到最高。（圖／新北市衛生局提供）

此外，沈政男醫師提到關於「機師3+11」，去年3+11沒有出事，是因為病毒比較弱，alpha出現以後馬上被衝破了，最大的重點在於，「決策者知不知道新冠病毒的平均潛伏期是五天？五天是一個黃金數字，如果你熟悉病毒複製曲線，就不敢輕易放掉這個防線」。

沈政男醫師表示，從最近的delta群聚可以看出此變種有多點突破的本事，紐西蘭跟台灣都在八月中旬爆發delta群聚，不過紐西蘭17日確診數回升到24例，「顯然台灣的疫調匡列與隔離更加綿密凌厲，有效圍堵了delta在社區蔓延。口罩戴得更緊，那就不用說了」。

最後，他提到很多人都在問「疫苗該怎麼選、怎麼打」，他根據科學的角度分析，「台灣已經幾乎沒有疫情了，至於要怎麼選擇疫苗、什麼時候打、該打幾劑，就運用你的智慧來做決定吧」。

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