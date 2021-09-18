「4大疫苗」時間表一張圖看懂！BNT9／20開放預約　來看何時輪到你

▲指揮中心18日公布第9、10輪疫苗接種規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

第九輪疫苗提供民眾接種第一劑BNT與第二劑高端，9/25至10/2開打，而中央流行指揮中心18日也公布第9、10輪疫苗接種規劃，第十輪疫苗將開放接種BNT與高端第二劑。《東森新媒體ETtoday》記者也幫大家整理各款疫苗施打資格與時程，供讀者參考。

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▲圖解「4大疫苗」接種對象期程。（圖／記者許力方製）

BNT

自23日起，12～17歲已填寫同意接種意願書的青少年，皆可在校園集中接種BNT疫苗。如果是符合資格的12~17歲學生，但沒有要在校園集中接種或是不在籍者，可至預約平台意願登記BNT疫苗，接種時間指揮中心會另行公布。

除了學生，若是「18至22歲」或「65歲以上」或「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者，可在9/20早上10點～9/22中午12點前預約施打BNT，施打時間將在9/25～10/2。

指揮官陳時中表示，第十輪疫苗將持續提供BNT第一劑與高端第二劑，他透露，如果BNT到貨順利，不排除會往下開放，「第九類開完就換第十類」，只要數量夠多，打完40歲以下第九類族群後，第十類50至64歲族群也有望打到。

▲BNT。（圖／食藥署提供）

莫德納

指揮中心昨開放長者接種第二劑莫德納，對象為7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲(含)以上長者與65歲以上原住民，符合資格者不用上網預約，各縣市政府會造冊通知施打。

此外，我國自購的108萬劑莫德納疫苗17日深夜抵台，指揮中心規劃，此批將給在7月間接種第一劑莫德納的長者接種，施打日期為9/28~10/5。

▲指揮中心17日開放長者接種第二劑莫德納。（圖／指揮中心提供）

AZ

現為第八輪疫苗施打，符合資格的有兩類對象，包含9/10前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，以及7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑，施打時間到23日截止，有預約的民眾記得準時前往接種。

高端

9/28前符合第二劑間隔4週以上民眾，9/20早上10點～9/22中午12點前可以預約第二劑，指揮中心今說明，配合地方政府要求，施打時間將提前至9/27～10/2，第十輪疫苗也將持續提供民眾施打第二劑。

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