Delta家戶感染高64％！連假恐讓「疫情扭轉」　醫籲遠離長輩

▲中秋連假大批人潮返鄉和出遊。（圖／記者陳崑福攝）

記者張靖榕／綜合報導

疫情降級後迎來第一個連續假期─中秋連假，全國各地因返鄉出遊出現車潮人潮「紫爆」現象。此前研究指出Delta變異株造成家庭多重感染的能力和範圍較其他變異株強大，專家憂此次連假後疫情可能會再次扭轉，因此提醒民眾返鄉出遊前應自行快篩，回家後更應與高風險群的長者保持適當距離、避免群聚活動。

新北幼兒園Delta群聚感染影響至社區大樓，相關感染鏈已擴大至30人以上染疫，當中多半為家戶內感染，加上之前的屏東「祕魯子孫」及航空機師群聚，Delta在國內已引發3起已知的群聚事件。英國公共衛生局（PHE）6月即發表研究結果，Delta變異株引發家戶內感染比率，較Alpha變異株高出64％。

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《中國時報》引數中國附醫感染管制中新副院長黃高彬指出，長達4天的中秋假期雖然多數縣市都禁止戶外群聚烤肉，但家人間的接觸仍多，建議仍應適時戴好口罩；台大公衛學員教授陳秀熙則表示，民眾返鄉前應自行快篩，確定陰性後再上路，並在返鄉後盡量和長者保持距離、戴好口罩。

此外，即使多數長者已至少接種一劑COVID-19疫苗，但全台仍有2至3成的長者未接種，因此若家中有長輩位接種，應考慮暫時先不要返鄉群聚。