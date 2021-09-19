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連假第二天「國道8地雷路段」曝光！這一段從下午塞到深夜

國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲中秋連假第二天，國道8大地雷路段曝光。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

適逢中秋連假，交通部高公局推估，19日國道交通量預估為120百萬車公里，約是平日的1.4倍，其中有八大路段可能出現車多壅塞的狀況，提醒用路人能夠提早避開，以免受困車陣。

高公局預估，北部區域的部分，國五南港系統至頭城路段，預估從上午6點開始壅塞，中午會稍微緩和，等到高乘載管制以後，又會有一波車輛到來，直到下午3、4點才會開始緩解。

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▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

至於國道一號北向圓山至大華系統路段，預估上午10點開始壅塞，中午11、12點為壅塞高峰，下午1點過後開始緩解。國一南向楊梅至新竹系統則是上午7、8點開始壅塞，中午12點過後開始緩解。國三南向土城至關係路段，預估上午9點開始壅塞，10點、11點達到高峰，中午12以後開始緩解。

至於北區北上的路段，國一北向新竹系統至湖口路段，預估下午3點開始湧現車潮、國三北向關西至大西路段，則是晚間5點到7點之間湧現車潮。而國五北向宜蘭至坪林路段，從下午1點開始湧現車潮，接著一路塞到深夜才會緩解。

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

▲▼中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）

中部區域的部分，國一南向彰化系統-埔鹽系統，預估上午8、9點開始出現車潮，10點至11點車多壅塞，過後開始緩解。國三南向快官至霧峰路段，預估上午10點湧現車潮，11點到達高峰，後續開始緩解。

國一南向大灣至路竹的部分，預估下午4點開始湧現車潮，一路壅塞到晚間6點，後續將開始緩解。高公局提醒，用路人可以透過1968網站以及App，並在途中收聽警廣廣播，掌握路段資訊，藉此避開壅塞路段，也要在行車前做好檢查，以免中途發生車輛故障的狀況。

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