連假11風景區路段車潮湧現！　南投清境停車場一早就塞爆

▲公路總局表示，清境農場停車場已滿，建議民眾可先行改道去其他行程。（圖／記者李宜秦攝）



記者許維寧／台北報導

今（9/19）為中秋連假第二天，交通部公路總局表示，今天部分觀光景點路段如台14甲清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段預計將湧現觀光人潮，建議今天要前往的旅客可先安排至其他地區，稍晚再前往。

中秋連假邁入第二天，公路總局表示，昨日凌晨起即開始出現返鄉、出遊車潮，往返南北、花東地區省道城際道路，如台61線鳳鼻路段及竹南路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路上午至傍晚皆車多壅塞，連接國道3號的台74線大里至霧峰路段、快官至成功路段受高速公路匝道儀控及國道車流較多影響，昨日上午也出現車多情況，部分觀光景點如台2線福隆至瑞濱、台2線及台2乙線關渡至淡水路段，也短暫出現車多情形。

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公路總局則預估今天各大風景區將湧現觀光人潮，如台2線福隆至瑞濱及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等；其中台14甲線的清境農場目前停車場已滿，建議要前往的遊客可先至其他風景區遊玩後再前往。

另外，因應民眾返鄉出遊需求，公路總局也協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5148班次，疏運7萬4408人；東部國道客運路線共計行駛1301班次，疏運1萬9852人。

相關疏運資訊，民眾均可至公路總局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。提前規劃行程。