國5凌晨湧車潮連塞11小時！國道「8大地雷路段」出爐

▲今日國道車多部份路段壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第二天，交通部高公局表示，預判今日易壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等8路段。

高通局表示，預估今日國道交通量為120百萬車公里，約為平日年平均(88百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，約為平日年平均的1.4倍。

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▲▼中秋連假國道壅塞時段及路段、疏運措施。（圖／高公局）

高公局表示，預判今日易壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

今日國道相關疏導措施則包括6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

▲中秋連假第二天國道路況。（圖／高公局）