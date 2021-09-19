連假Day1墾丁大街「沙丁魚人潮」！南下1小時擠3000車　廁所也排爆

記者趙蔡州、陳崑福／屏東報導

中秋連假（18日）第一天，屏東縣墾丁湧入許多旅客到訪，墾丁大街出現難得的人潮盛況，旅客多到像擠沙丁魚一般。枋寮警分局表示，民眾為避免尖峰人潮，台1線枋寮往墾丁路段18日一早就湧現車流，最高1小時內通過近3000輛車次，預估18日整天的車流量可以達到6萬輛次。

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▲墾丁大街中秋連假第一天湧現大量人潮。（圖／記者陳崑福攝）

《ETtoday新聞雲》18日晚間直擊墾丁大街，步行人潮則幾乎把雙向車道塞滿，人多到必須有員警在現場交管，避免街上因為人車爭道發生事故。照片則可以看見，除了有不少情侶牽手逛街外，還有夫妻推車帶小孩一起享受難得的假期，是墾丁繼8月底暑假後，再次出現的觀光盛況。

枋寮警分局表示，不少民眾為避免尖峰車潮，一大早就開車出門，導致台1線往墾丁路段一早就湧入大量南下車輛，上午6時至7時達到1865輛次、7至8時達到2627輛次，9至10時更達到2933輛次，預估18日整日車流量能達到6萬輛次，跟往年4天連續假期車流量相當。

▲墾丁大街中秋連假第一天湧現大量人潮。（圖／記者陳崑福攝）

自18日上午8時開始，屏東南州交流道以南就湧入大量車流，導致崁頂、南州到枋寮的車輛時速平均不到40，許多駕駛只能一路走走停停，連路旁加油站的公廁或超商廁所也出現排隊情況。警方為了因應南下車流，於8時40分起實施調撥車道，調撥北上車道供南下車道使用，直到下午車流減少後才解除調撥。

▼屏東南州交流道以南18日上午8時起湧入大量車流。（圖／記者陳崑福翻攝）

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