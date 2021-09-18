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快訊／接近百分百！桃園國高中生「97%同意打BNT」　22日起接種

▲中秋連假後，桃園展開多項疫苗接種計劃。（圖／新聞處提供）

▲中秋連假後，桃園展開多項疫苗接種計劃。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋連假過後，桃園市政府將展開多項疫苗接種計畫，其一為18至22歲的年輕族群已登記AZ疫苗者共計1萬9,810人，市府安排9月22日在58處社區接種站進行接種；此外，在校園疫苗接種專案方面，桃園市國、高中學生共計97%已同意接種BNT疫苗，市府也安排自9月22日起至10月8日在各校展開為期2週的BNT疫苗接種計畫。

▲中秋連假後，桃園展開多項疫苗接種計劃。（圖／新聞處提供）

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▲頒發20萬獎勵金給接種突破11萬劑的聯新國際醫院張煥禎總院長。（圖／新聞處提供）

另外，針對桃園社區接種站成立迄今，已共計接種約90萬劑，其中，台北榮民總醫院桃園分院及聯新國際醫院2家醫療院所，分別接種突破13萬劑及11萬劑，市長鄭文燦特別代表市府感謝台北榮民總醫院桃園分院盧星華院長、聯新國際醫院張煥禎總院長及其率領的醫護、行政團隊，在公共衛生及預防接種上展現專業的醫療照護，協助盡快完成接種目標，分別發放20萬獎勵金，表達市府最大的支持。

▲中秋連假後，桃園展開多項疫苗接種計劃。（圖／新聞處提供）

▲發放20萬獎勵金給接種突破13萬劑的榮總桃園分院盧星華院長。（圖／新聞處提供）

鄭市長也提及，關於第9期COVID-19疫苗接種計畫，提供BNT及高端2種疫苗。第一劑BNT疫苗接種部分，共計3類接種對象，包括18至22歲、65歲以上、40歲以上第九類對象且意願登記選擇BNT的民眾，接種人數約7萬6,000人，市府安排在9月25日至10月2日進行；而9月28日前符合高端第二劑接種間隔滿4週以上的民眾，共計5萬6,600人，市府也安排在9月30日至10月2日完成第二劑高端疫苗接種。

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