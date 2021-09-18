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BNT下輪10/3換誰打？圖解「5大疫苗」接種對象期程　流感將開打

▲民眾接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者許若茵／綜合報導

10月除了AZ、莫德納、BNT與高端四款新冠疫苗將持續供民眾接種，流感疫苗也將開打，《東森新媒體ETtoday》為您整理各款疫苗施打資格與時程，讓您掌握最新接種狀況。

▲▼五大疫苗施打資格與時程。（製圖／許若茵）

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▲五大疫苗施打資格與時程。（製圖／許若茵）　※點圖可放大

AZ
現為第八輪疫苗施打，符合資格的有兩類對象，包含9/10前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，以及7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑，施打時間到23日截止，有預約的民眾記得準時前往接種。

莫德納
指揮中心昨開放長者接種第二劑莫德納，對象為7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲(含)以上長者與65歲以上原住民，符合資格者不用上網預約，各縣市政府會造冊通知施打。

此外，我國自購的108萬劑莫德納疫苗17日深夜抵台，指揮中心規劃，此批將給在7月間接種第一劑莫德納的長者接種，施打日期為9/28~10/5。

▲▼75歲以上者第二劑Moderna接種。（圖／指揮中心提供）

▲第二劑莫德納接種。（圖／指揮中心提供）

BNT
自23日起，12～17歲已填寫同意接種意願書的青少年，皆可在校園集中接種BNT疫苗。如果是符合資格的12~17歲學生，但沒有要在校園集中接種或是不在籍者，可至預約平台意願登記BNT疫苗，接種時間指揮中心會另行公布。

除了學生，若是「18至22歲」或「65歲以上」或「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者，可在9/20早上10點～9/22中午12點前預約施打BNT，施打時間將在9/25～10/2。

指揮官陳時中表示，第十輪疫苗將持續提供BNT第一劑與高端第二劑，他透露，如果BNT到貨順利，不排除會往下開放，「第九類開完就換第十類」，只要數量夠多，打完40歲以下第九類族群後，第十類50至64歲族群也有望打到。

▲第十輪疫苗有望輪到50至64歲民眾施打。（圖／路透）

▲第十輪疫苗有望輪到50至64歲民眾施打。（圖／路透）

高端
9/28前符合第二劑間隔4週以上民眾，9/20早上10點～9/22中午12點前可以預約第二劑，指揮中心今說明，配合地方政府要求，施打時間將提前至9/27～10/2，第十輪疫苗也將持續提供民眾施打第二劑。

流感疫苗
10月1日起流感疫苗開打，符合公費資格的有9類對象：

1.滿6個月以上至國小入學前幼兒。
2.國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生(含進修部學生與境外臺校，但不含補校)、少年矯正學校及輔育院學生、屬「中途學校-在園教育」性質之兒童及少年安置（教養）機構學生，以及自學學生。
3.50歲以上成人。
4.具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。
5.孕婦及6個月內嬰兒之父母。
6.幼兒園托育人員及托育機構專業人員（含社區公共托育家園）。
7.安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員。
8.醫事及衛生防疫相關人員。
9.禽畜業及動物防疫相關人員。

施打時間至632萬劑打完為止，廠牌包含賽諾菲、國光、東洋，皆為隨機安排，民眾不可以指定廠牌，要特別注意的是，接種流感疫苗需要與新冠疫苗間隔至少7日以上，如果已在今年6月前打過109年度流感疫苗的民眾，指揮中心仍建議接種，以獲得足夠保護力。

▲▼疫苗與流感疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗與流感疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）

對於10月要同時開放新冠疫苗與流感疫苗接種，外界擔心醫療院所會應接不暇，陳時中表示，因為相關作業很純熟，「我不認為會有問題」，也提到地方衛生局與醫護人員比較辛苦，喊話民眾「我們給他鼓勵」。
▲▼9月底10月初疫苗接種期程。（圖／指揮中心提供）

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