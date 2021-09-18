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網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」　高端僅AZ莫德納4分之1

▲▼台中網紅任葛格揪團檢驗疫苗抗體。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中網紅任葛格揪團檢驗疫苗抗體，公布檢驗報告結果。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

網紅「四叉貓」劉宇日前公布自打高端疫苗抗體報告，引發熱議！打過高端的台中網紅任葛格認為「人民有知的權利」，也號召打過AZ、莫德納的友人日前到北市診所自費抽血驗抗體，18日公布報告結果發現，高端IgG僅130.2，只有莫德納、AZ近四分之一。台中市衛生局對此表示，疫苗抗體多少因人而異，至於是否觸法交由台北市衛生局認定。

▲▼台中網紅任葛格揪團檢驗疫苗抗體。（圖／記者李忠憲翻攝）

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▲任葛格揪團檢驗高端、莫德納、AZ三種疫苗抗體。（圖／記者李忠憲翻攝）

網紅任葛格與友人召開記者會，針對國人施打AZ、莫德納、高端疫苗，打到人體後抗體究竟是高或低，以親身經歷說明。任葛格8月27日打高端，A同學與莫先生（均化名）都是在7月分別施打AZ、莫德納。3人經網路號召下，本月15日一起抽血，把檢體送到跟四叉貓同一間的台北禾馨診所驗抗體，報告昨日出爐。結果發現，高端抗體IgG數值130.2 AU/mL，比起A同學的AZ 516.1 AU/mL 跟莫先生的莫德納 529.4 AU/mL ，都少約4倍。

網紅任葛格表示，他驗抗體想法跟四叉貓不同，認為人民有知的權利，希望讓大家了解把疫苗打在人體內的抗體狀況，利用拍影片方式紀錄，呼籲大家不要有觀望心態。「我認為有疫苗就打，所以用自己親身體驗告訴大家，原來我身上的抗體至少還比沒打過的人多」。我也先請教過律師相關法律問題，覺得大家應該要有知的權利，畢竟疫苗是打在人體，不是打在動物身上。施打第二劑後，還會再揪團檢驗抗體。

▲▼台中網紅任葛格揪團檢驗疫苗抗體。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中網紅任葛格認為人民有知的權利。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中網紅任葛格揪團檢驗疫苗抗體。（圖／記者李忠憲翻攝）

A同學說，受任葛格邀約一起去驗抗體時，心情相當興奮，希望趕快拿到報告跟家人分享，畢竟他是家族中算最早施打的人。A同學說，身上有抗體保護，外出工作就不怕被染疫，自己也拍片紀念這一段過程，希望能鼓勵周遭朋友快去打疫苗。

中市衛生局表示，台中市目前僅台中榮總1家醫院可執行自費血清抗體檢驗，可執行指定專案國籍航空機組員自費血清抗體檢驗，收費標準以1000元為上限﹙含檢驗費、診療費），已依醫療法第21條規定報請台中市衛生局核定，檢驗結果需經中央判讀，目前僅受理專案指定自費檢驗，未開放給民眾。

衛生局說，疫苗抗體檢驗及判讀，涉及非常專業的檢驗技術及專業醫療判讀，個案在北市診所檢驗，是否觸犯相關法令交由台北市衛生局認定。此外，疫苗接種後抗體反應因個人體質而有差異，呼籲民眾仍應盡速完成疫苗接種，並配合政府防疫政策，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，才能有效降低感染風險。

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