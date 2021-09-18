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衛生局認「禾馨驗抗體」違法　林思宏回應：不是北市府的問題

▲▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝臉書粉專／劉宇（四叉貓））

記者柯振中／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇席到禾馨診所檢驗高端疫苗接種後，抗體生成的狀況，意外引發關注，北市衛生局18日認定，禾馨診所行為違法，將會依法開罰。對此，禾馨診所執行長林思宏回應，等到罰單來，其他的再說，但這件事相當莫名其妙，覺得十分奇怪，也很無聊，為何機組員能驗，一般民眾就不行。

四叉貓接種完地一劑高端疫苗，隔了15天前往禾馨診所驗抗體，並在臉書上張貼檢驗報告，指稱「有產生抗體但數值偏低」，貼文引發討論，也有不少人跟上「驗抗體」的風潮。

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對此，指揮中心發言人莊人祥17日表示，機組人員配合檢疫政策，需有抗體證明，過去才會短暫開放自費檢驗，後來政策調整，措施已經取消，目前雖有12家醫療院所提供檢驗，但沒有開放一般民眾自費檢測，若醫療院所想執行項目，須向地方衛生局申報，由衛生局核定合理價格。

莊人祥也說，不建議民眾自費採檢，後續請地方衛生局調查，釐清提供自費檢驗抗體項目的院所，是否違反《傳染病防治法》或《醫療法》，若有違規將依法處理

▼對於莊人祥說明，請地方衛生局調查，釐清提供項目的院所是否違法。（圖／指揮中心提供）

▲▼0816指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

對於指揮中心的說法，林思宏說明，對於北市衛生局的調查結果給予尊重，但這並非什麼不合格的事情，既然機組人員能驗，一般民眾自然也有權利，了解疫苗接種後的身體狀況。

對此，北市衛生局17日派人稽查，調閱資料後，確認禾馨違規，衛生局長黃世傑18日說明，禾馨相關企業在抗原快篩的部分獲得核准，但抗體的部分6月9日來函，當時對抗體檢測沒有相關規範，因此不能做，「他們要做抗體的檢測是不行的。」

▼林思宏說明，禾馨醫療各院所6月就已發函給北市府過。（圖／翻攝臉書／林思宏醫師）

▲▼林思宏指禾馨醫療各院所6月就已發函給北市府過。（圖／翻攝自Facebook／林思宏醫師）

林思宏說明，禾馨各醫療院所6月9日就已發函台北市政府，想要提供自費抗體檢測的項目，「但也不是北市府問題，是當時相關規範並未制定，特此澄清。」

林思宏說，一句莊人祥的說法，只要向地方衛生局申報核可後，就能檢驗，會依法儘速補足程序，「抱歉佔了各新聞媒體的版面，大家中秋節快樂。」根據《自由時報》報導，林思宏得知北市衛生局的決定，只說「等罰單來再說」，但整件事情很莫名其妙，他覺得十分奇怪、無聊，為何機組員能驗，一般民眾就不行。

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