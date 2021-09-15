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可混最多廠牌的AZ疫苗！第八輪今天開打　6大QA一次看

▲第八輪AZ疫苗今起開打。（示意圖／新北市衛生局提供）

▲第八輪AZ疫苗今起開打。（示意圖／新北市衛生局提供）

記者許若茵／綜合報導

第八輪AZ今（15日）開打！AZ被認證為「靈活度最高的疫苗」，可以混打最多廠牌，今起符合資格的兩大類對象將可分別接種第一劑與第二劑，關於AZ疫苗施打注意事項，《東森新媒體ETtoday》整理6大QA供您一次掌握。

Q1：今天開打的疫苗輪到誰打、打什麼廠牌？

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指揮中心公布第八輪開打AZ，第八輪施打對象包括9/10前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，以及7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。

指揮中心統計，第八輪符合預約資格民眾共計113萬5451人：
（1）9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上，預約接種第二劑者：78萬5239人。
（2）7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲，預約接種第一劑者：35萬0212人。

至預約截止前，已完成預約人數有71萬0992人。

指揮中心提醒，本次開放符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，包含65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等，為利該等對象接種，避免數位落差影響，將同時請地方政府衛生局安排未於預約平臺預約者進行接種，且開放該等對象可由地方政府衛生局持續安排接種至9月26日。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

▲民眾接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Q2：哪些人不可打AZ疫苗？

目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為18歲以上。

指揮中心公布AZ疫苗施打建議，不可施打者包含：

1.對疫苗所含成分過敏者
2.施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者
3.18歲以下青少年

另外，據衛福部公布資料顯示，由於針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種新冠疫苗。未來可能因為新的實證，而增加適用年齡層。且依據目前臨床試驗的結果，AZ及莫德納疫苗的合適接種年齡是18歲以上。

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應暫緩施打AZ疫苗。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病
免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療

另外，指揮中心已宣布，孕婦列入優先接種名單中的第六類，但婦產科醫師張瑜芹提醒，施打前最好先讓婦產科醫生評估是否適合接種，當天若有不適或感冒症狀，也先暫緩注射。

▲AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

Q3：AZ副作用有哪些？施打後要注意什麼？

疾管署說明，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

接種疫苗後28天內，若出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇
嚴重且持續腹痛超過24小時以上
嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛
皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等

▲新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

Q4：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。

Q5：為何AZ是靈活度最高的疫苗？
台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇近日在臉書發文分享，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他個人幾乎一律推薦AZ，目前研究AZ的第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是要混打任何其他廠牌種類疫苗，也都可以加強保護力。

指揮官陳時中在昨日記者會中也承認，現在目前來講，「打了AZ以後，第二劑的靈活度相對是比較高」，不過還是要尊重民眾自己的判斷，打哪種疫苗要根據大家自由選擇。

Q6：接續還有哪些疫苗可以打？
第九輪將提供BNT與高端，20日起，符合資格的民眾就可以上網預約，預約時間到22日中午截止。23日起，學生在校園集中接種BNT，若是不在籍或是不在校施打的學生，現在可上網做意願登記，施打時間另行公布，18~22歲、40歲以上第九類、65歲以上民眾25日起施打，打高端的民眾則從30日起施打。

▲3疫苗廠牌施打資格與時程。（製圖／許若茵）　※點圖可放大

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