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印度孟買近9成人已有新冠抗體　35%免疫力竟「靠染疫」獲得

▲▼印度孟買。（圖／CFP）

▲印度孟買人口密集，但卻比其他城市能更好應對大流行，有抗體的人群也已近9成。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度最新血清調查顯示，當地金融中心市孟買（Mumbai）有近90%成年人的血液存有新冠抗體，其中有65%的人已接種過疫苗，而另外35%的人則是靠染疫來獲得免疫力，不過調查顯示，接種過疫苗的人抗體明顯比未接種的人來得高，凸顯出了接種疫苗的必要性。

據《印度時報》報導，孟買市政機構（BMC）在8月8日至9月9日抽驗了孟買8674名成年人的血清並進行分析後發現，有88.29%的女性血液中帶有新冠抗體，比男性的85.07%多出至少3個百分點，因此印度推估，孟買近90%的成年人都已有新冠抗體。

在已有抗體的人群中，有65%的人已接種過1到2劑疫苗，而剩餘的受試者則是通過染疫獲得抗體。不過調查結果顯示，與未接種疫苗的人群相比，已接種疫苗的人群體內抗體明顯較高，可見接種疫苗十分有必要，因此政府可能會繼續加強推行疫苗接種計劃。

印度是全球染疫人數第2多的國家，目前累計已有逾3300萬宗確診病例，但人口密集的孟買卻比該國任何一個城市都更好地應對了第2波新冠大流行，讓全國都對孟買讚譽有加。印度在過去的24小時有超過2500萬人打了疫苗，創下單日接種疫苗的最高紀錄。

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