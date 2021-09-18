禾馨違規測抗體要挨罰　柯文哲：中央這麼怕人民做檢驗？

記者陳家祥／台北報導

禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗接種高端疫苗後的抗體生成，確認違反規定，北市待禾馨提交說明報告後，將依法裁罰。對此，台北市長柯文哲無奈表示，無法理解中央這麼怕人民做檢驗，按照目前法令是不准做，所以用自費項目也是不合法，「希望中央趕快講清楚，為什麼對測抗體要這麼神秘？我是不曉得」。

黃世傑表示，依照傳染病防治法，很多抗原快篩、PCR、抗體檢查等，都要報中央核定，禾馨相關企業已經在抗原快篩的部分獲得核准，但抗體部分的確在6月9日有來函，關於抗體檢測當初沒有相關規範，所以不能做，「他們要做抗體的檢測是不行的」。

黃世傑說，中央有核定12家醫院可以做機師工會的自費檢測，台北市包括台大、三總、聯醫院區，沒有開放給民眾自費檢查；黃說，榮總過去也曾申請要加入採檢抗體的醫院行列，但行文中央後遭拒絕。換句話說，榮總不行，禾馨相關企業也沒有核准，「幫民眾檢測收費的話，是違反相關規定」。

黃世傑說，17日衛生局有到禾馨做稽查，院方答應在9月24日書面回覆，屆時再進行相關事證進行調查。黃也呼籲，還是希望中央訂定相關指引，畢竟民眾都希望知道自己的身體狀況，不論是感染或是打疫苗後的抗體反應。

黃世傑說，開罰的依據是傳染病防治法哪一條，還有待商榷，但禾馨未獲得核准授權就收費做檢測，可依醫療法第21、22條，可開罰最高25萬，「沒有核准做自費檢驗，當然就不能做，若收費更不應該」。

柯文哲坦言，無法理解中央這麼怕人民做檢驗，按照目前法令是不准做，所以用自費項目也是不合法，「希望中央趕快講清楚，為什麼對測抗體要這麼神秘？我是不曉得」。