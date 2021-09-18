大園福海宮將搬遷！　暫安座地點由王公以「飛輦轎」擇定

▲大園福海宮召開信徒大會。（圖／陳柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區竹圍福海宮，因位於桃園航空城重大建設計劃徵收區內，經長達多年拒搬遷到同意搬遷，引發各界關注。廟方並於今日召開信徒大會說明，為取得自願優先搬遷20%補助，已擇吉日在下(10)月20日於蘆竹區濱海里海湖福安府舉行紅壇動工，待埔心前海軍基地的新廟落成再舉行喬遷安座大典。

▲大園福海宮是百年廟宇。（圖／ET資料照）

福海宮信徒大會由主委廖德發主持，市議員徐其萬及信徒代表等列席。廖德發主委表示，桃園航空城重大建設計劃已展開用地徵收作業，依規定，廟方要在2022年3月底前完成搬遷，才能取得自願優先搬遷20%補助。

由於，距搬遷期限半年多，時間相當緊迫，福海宮目前除函文請市府相關單位在2024年完成新廟配地，並在新廟配地作業進行期間，經由輔信王公親自以「飛輦轎」儀式，擇定在蘆竹區海湖福安府旁建地，興建臨時福海宮廟宇，待新廟落成後再進行喬遷安座大典。

大園區竹圍福海宮是百年廟宇，供奉主神輔信王公靈驗佑人，是沿海漁民信仰中心，桃園航空城計畫規畫之初，由於該廟納入航空城計畫第3跑道範圍，經該廟管委會向輔信王公神尊擲筊通過，決定搬遷到鄰近埔心地區前海軍基地建新廟。廟方為保留傳承每年輔信王公聖誕舉行「飛輦轎、過金火」慶典無形文化資產，組團向內政部都委會審議委員陳情並獲同意新廟地畫為0.69公頃。

▲innisfree「綠茶籽精華液」下殺一瓶475元 小資女也能養出貴婦肌