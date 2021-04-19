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福海宮「飛輦轎、過金火」　信眾赤腳扛神轎過火祈消災解厄

▲福海宮「飛輦轎、過金火」，祈消災解厄。（圖／福海宮提供）

▲扶轎的信眾赤腳扛著神轎快速通過火堆。（圖／福海宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區竹圍里福海宮於今(19日、農曆3月初8)，為該宮供奉主神輔信王公生日，舉行「飛輦轎、過金火」過火儀式。這項傳統的宗教儀式，將因桃園航空城重大建設計劃，福海宮搬遷至埔心里，恐將是現址舉辦的最後一次，來自各地的福海宮分廟信眾400多人，齊聚廟前廣場，經主神點閱後起轎，廟前鑼鼓喧天，鞭炮聲響四起，相當熱鬧。▲福海宮「飛輦轎、過金火」，祈消災解厄。（圖／福海宮提供）

▲▼福海宮主神輔信王公生日，舉行「飛輦轎、過金火」過火儀式。。（圖／福海宮提供）▲福海宮「飛輦轎、過金火」，祈消災解厄。（圖／福海宮提供）

福海宮表示，「飛輦轎、過金火」過火儀式，經道士在金火堆上灑淨後，神轎隊伍魚貫衝過火堆，扶轎的信眾赤腳扛著神轎快速通過火堆，祈過火儀式為地方及信眾消災、解厄，並祈求王公祖的庇佑。▲福海宮「飛輦轎、過金火」，祈消災解厄。（圖／福海宮提供）

▲道士在金火堆上灑淨。（圖／福海宮提供）

福海宮說，輔信王公聖誕舉辦的「飛輦轎、過金火」過火儀式，以過金紙火為主，堪稱北台灣最大規模之過金紙儀式。擁有170年歷史的竹圍福海宮，19日（農曆3月初8）舉辦輔信王公聖誕千秋慶典，被登錄為桃園無形文化資產的「飛輦轎過金火」儀式，去年受到疫情停辦，今年再度復辦，但規模配合防疫措施縮小。▲福海宮「飛輦轎、過金火」，祈消災解厄。（圖／福海宮提供）

由於福海宮將配合桃航空城計畫辦理遷建到海軍基地，「飛輦轎過金火」儀式將等福海宮遷建完成後才能再現。包括議長邱奕勝、市議員徐其萬、游吾和、張桂棉、竹圍里里長陳義盛均出席這項難得的慶典儀式。

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