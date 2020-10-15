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關懷南鐵東移搬遷　黃偉哲：沒有人是贏家只有感謝

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▲台南市長黃偉哲說，南鐵東移搬遷案，沒有人是贏家只有感謝。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，南鐵東移搬遷案，沒有人是贏家只有感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，15日前往視察照顧宅，關心從南鐵地下化，被拆遷戶他們搬過來的這裡的生活情況，黃偉哲指出，他在今年初之前，就有來看過他們，隨著這個工程完成、公共設施更完善了、搬進來的住戶更多，所以特別來關心他們，而不是房子拆了，人搬進來了，政府就不管，市府還是會持續關注重視他們權益。

針對南鐵路地下化工程最後2家拆遷戶，交通部鐵道局於10月13日凌晨強制拆除引發討論，民進黨副祕書長林飛帆15日透過臉書向台南市長黃偉哲喊話，善盡一切手段，消弭市民間的對立。黃偉哲則表示，尊重林飛帆的想法，林在中央和在地方接觸到的民眾是不一樣的，黃家的樓梯拆不拆牽涉到工程是否有辦法施作，南鐵地下化工程的需地單位及施工單位都是鐵道局，市府在7月以來的2個月間，已和黃家和陳家溝通很多次，將被拆遷者的訴求及民眾的心聲都轉答給鐵道局，不是市府沒溝通，地方攻府還是以絕大多數的市民意見為依歸。針對林副秘書長的想法，他表示尊重，因為林在中央，我們在地方，我們接觸到的民眾是不一樣的，當然林也是台南市民，市府也尊重台南市民的想法。

黃偉哲說，這個樓梯拆不拆，切不切的下來、保不保存得了記憶的問題，這個一方面牽涉到工程，一方面牽涉是不是有辦法施作的問題，如果樓梯切的下來，如果能夠保存的了這個記憶，他相信沒有人願意多徵收一塊土地，沒有人願意多徵收一寸地方，因為那個徵收是要花錢徵收的，所以這部分應該不是台南市政府要發言，應該是工程單位以及施作單位，他們有沒有辦法在工程上以及在鐵路地下化的工程上，以及在切割樓梯上的工程上有沒有辦法做的問題，更何況這個問題在7月21日到10月這兩個多月間，其實都已經跟黃家跟陳家的溝通很多次了，那他們的訴求原先跟後來也有一些轉變，市府也都一樣一樣將訴求轉達給鐵道局，希望說他們在工程的專業上有沒有辦法考量，結果得到的答案都是沒有辦法。所以說，市府在中間已經做了非常努力的斡旋跟資訊的轉達，所以他覺得其實並不是市府都沒有溝通。

黃偉哲強調指出，對這件事他還是要再釐清一遍，需地機關是交通部鐵道局，施工單位是交通部鐵道局，市府是配合取得土地，當交通部鐵道局說要多要一分土地，市府就必須在工程上能夠做的盡量做，但是民眾、居民的心聲、還有被拆遷戶的心聲，市府也應該要會轉達給交通部鐵道局。然後，他們認為說工程上可行，他們就可以退讓，他們工程上不可行的話，市府其實就是沒有辦法，所以對於各方的意見，包括學生的意見，包括被拆遷戶的意見，包括林副秘書長的意見，其實市府都尊重。

黃偉哲說，台南市政府是地方政府，還是必須以絕大多數的市民的想法為依歸，他相信絕大多數的台南市民他們的意見是一致的，台南市已經是六都裡面最後一個鐵路地下化或立體化的城市，學生也來自全國各地，可是台南市政府必須要面對台南市民，面對都市發展已經延宕數十年的一個問題，至於土地的取得與否，要用到多少土地，他相信這個還是尊重需要用土地的機關以及工程機關他們的需求。

對於黃偉哲臉書PO文撤除重發一事，黃偉哲表示這是「尊重」，因為臉書已經被人家「歪樓」了，台南市鐵道平交道存在是一個事實，平交道存在在那邊發生了一些平交道的交通事故也是一個事實，平交道存在在那邊造成了交通的阻塞，影響到市民交通的順暢也是一個事實，所以他基於這些事實，做出了一些陳述，可是卻被歪樓成說，那既然平交道影響到那麼多交通，那你們就要地下化，那麼台南市所有的路口影響多少交通，是不是要全部地下化，這已經被「歪樓」了，而且引起正反雙方市民、民眾的討論，這樣子已經模糊掉原來的訴求，所以就把這個貼文撤除下來。

黃偉哲說，對於鐵路地下化的需求，在去年以前就已經高達86％以上的民眾是支持，有一部分民眾不表態，有一小部分民眾是持保留態度，這些都是民意的展現，市府也尊重。貼文主要是讓事實更明確，當事實沒有辦法藉著這個貼文得到更明確的表達的話，那撤除又何妨？撤除不撤除貼文跟立場改不改變是兩件事情。

黃偉哲說，他覺得沒有人希望被拆房子，所以他在面對陳家、黃家他們房子被拆遷的時候，還有所有其他房子被拆遷的人，市府都表示感謝他們的犧牲，這他在第一時間就已經提到了，而且他第二點提到說，鐵路地下化拆遷的事件沒有一方是贏家，對於被拆遷戶，固然是他們失去了他們自己的家園，對於市民朋友們，他們等了十幾年，這個都市現代化沒有辦法再往前邁進，對政府來講，要施做的工程一再延宕，然後整個的社會成本、還有工程成本一直上升，所以對於政府、對於被拆遷戶以及對廣大的市民，沒有人是贏家，所以並不是如某些人說什麼幸災樂禍、不幸災樂禍的，聽到這樣惡意的指責是滿遺憾的。

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