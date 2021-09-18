「幫iPhone黏鏡頭貼」才3個月崩潰　內行：真正要保護的是它

▲網友發文勸世iPhone真的不用貼鏡頭保護貼。（圖／取自APPLE發布會）

實習記者黃品臻／綜合報導

蘋果iPhone13系列手機17日晚間開放預購，不少等待已久的果粉也開始在物色周邊產品，不過有網友近日發文勸世，提醒iPhone用戶千萬不要貼「鏡頭貼」，更分享自己的慘痛經驗，崩潰喊根本在浪費錢！

原PO在論壇Dcard上以「iPhone我不會再買鏡頭貼了」為題發文，提到很多人一直在倡導不要貼鏡頭貼，但由於前一支手機使用iPhone7時，鏡頭被刮壞導致後來拍照都有影響，因此換成現在的iPhone12 Pro Max後還是有加裝圓形鏡頭貼，沒想到只裝了3個多月，鏡頭貼就開始出現裂痕，最後只剩下一顆完好，讓他很後悔。

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原PO寫道，手機使用的是很多人有在用的知名軍規防摔殼，也不會常常摔手機，因此鏡頭貼這麼快壞掉只有品質爛這個解釋，更勸世說，「總之我不會再浪費這種錢買鏡頭貼了，過來人真心勸退，你各位裝上去還沒破的繼續黏著沒差，但破掉之後真的別再給我買一組了，那絕對不是擋煞。」

▲網友抱怨iPhone12 Pro Max使用的鏡頭貼三個多月就出現裂痕。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出引起討論，部分網友認同原PO看法，因為iPhone的手機鏡頭藍寶石水晶玻璃保護鏡，非常耐刮，不需要再另外貼鏡頭保護貼，「聰明的才不貼什麼鏡頭貼，鏡頭本來就耐刮了，貼一貼拍照更糟一堆光影，還賣那麼貴」、「藍寶石再貼一層藍寶石保護，嗯⋯真的是智商稅」。

也有網友認為鏡頭貼的保護作用不在鏡頭本身，而是「鏡頭框」，留言表示「我貼了是怕鏡頭的框被尻爛，鏡頭耐刮不耐撞，但後來發現會影響拍照品質」、「我是貼整片的那種把鏡頭變成平面，不然真的超怕邊角摔碎」、「個人的想法是，有貼有保障」。

也有網友提到，生活或工作環境風沙大，或是容易手殘摔手機、常將手機放在凹凸不平的地方，甚至跟鑰匙一起放在口袋，都可能刮傷鏡頭，鏡頭到底要不要貼保護貼也是習慣問題。