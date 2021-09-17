YouTube看MV突跳「要繼續懺悔？」　網怕爆+1：不敢碰電腦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在YouTube觀看影片時，突然被迫暫停，同時跳出通知「要繼續懺悔嗎？」詭異的字句讓她瞬間超毛，不少人也怕爆直呼，「好恐怖」，不過也有碰過的網友認為，應該是翻譯上的問題。

女網友在Dcard表示，當時她開著YouTube放音樂，一邊做其他的事，結果放到一半影片自己暫停，怎料她一轉頭，就看到上面寫著「影片已暫停，要繼續懺悔嗎？」

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一席話讓她傻眼，忍不住發問「有人有類似經驗嗎？我看到真的快嚇死，想說我做錯什麼了？」對此，網友們也驚呼，「我記得應該是，『要繼續觀賞嗎？』才對吧，懺悔也太可怕」、「想當初我也這樣，那陣子根本不敢碰電腦，畫面還會自己跑出一些不該出現的東西，回想起來怕爆，保重」、「原本覺得好笑，然後看完留言不敢睡了」、「我朋友也發生過，她現在...安然無事」、「我的藍芽音箱常常會在三更半夜自己講話，自己播歌」。

▲一般都是寫「要繼續觀賞嗎」。（圖／翻攝自Dcard）

還有人趁機分享身邊的例子，「突然想到高中老師，說某天半夜在租屋處準備睡覺，電腦突然播出一首自己完全沒聽過的歌」、「記得大一時室友不在，想說用YouTube放音樂，結果突然聽到一陣慘叫，拿起手機跳出一個名為『我要活下去』的影片，我也是怕爆」。

時隔一天，原po再度現身回報後續，隔天早上，她一直沒辦法點開網路，後來重新開機後才恢復正常。另外，也有網友推測，「會不會是剛好翻譯錯誤，別想太多」、「翻譯沒校對而已」、「這裡感覺是翻譯軟體的鍋」。