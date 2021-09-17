清晨收面試簡訊！一看秒抖「覺得被監視」　她怕爆：狂打13通

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近萌生換工作的念頭，於是重新開放求職網上的履歷；沒想到，清晨就收到某間公司的面試訊息，由於內容讓她不太舒服，所以選擇忽略不理，結果對方竟狂打13通電話，對此她不禁直呼，「真的快嚇死！」

女網友在Dcard發文表示，「前幾天重啟求職網履歷，想換工作，因為將近5-6年沒登入了，有些功能還沒摸熟，結果清晨就先收到沒有署名公司的人，傳簡訊說想聯絡我，但內容看了就覺得怕怕的。」

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從截圖中可見，對方清晨5點20分傳來訊息，上面寫道「我是在XXXX上看到妳履歷，因為看到妳都沒睡，認真地找工作，目前時間稍早，請問今天何時方便與妳聯絡。」由於她並沒有做出回應，所以對方在上午9點29分時又傳了一次。

▲面試簡訊讓她毛毛的。（圖／翻攝自Dcard）

原po直言，「因為沒有署名公司，也不知道職位，內容又覺得在監視的感覺，於是決定直接忽略。」怎料，當天下午3點，竟有未顯示號碼狂打了13通，嚇得她立刻將履歷上的電話隱藏。

對此，網友們紛紛回應，「正常公司不會這樣邀約面試」、「千萬不要去，太奇怪了」、「就直接封鎖+黑名單他囉！可能妳太漂亮被盯上，只能說妳比較衰」、「這種不用理他，有的人專門騷擾人，電話必須要開，不然人資打給你不在就尷尬了」。