不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了　網崩潰：永遠沒味道

▲最雷的烤肉食材是什麼？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

對許多人來說，中秋節第一個想到的就是烤肉，雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，不少人都無奈取消烤肉活動，但還是有網友好奇發問，大家覺得烤肉的哪個食材最雷呢？想不到被最多人點名的竟不是超有飽足感的吐司，反而是許多人熱愛的豆干。

有網友在Dcard上，以「中秋烤肉哪個食材最雷啊」為題發文，提到之前有許多人都覺得吐司最不OK，不過他覺得吐司就是要拿來配肉吃，他反而比較不喜歡玉米，因為除了要烤很久，且還不知道到底熟了沒，大家覺得呢？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「沒處理過的肉類、沒冰的飲料、不付錢的男女朋友」、「吐司夾肉片超讚」、「青椒，單純不愛，青椒味好重」、「麻糬，大部分人直接烤焦就是浪費錢」。

▲許多網友烤肉最怕「很難熟」的食物。（示意圖／記者曾筠淇攝）

其中也有網友無奈表示，「豆干，X的永遠沒味道」、「豆干一票，烤得超難吃」、「豆干真的是雖然難吃但每次都一定會有人買，然後又很容易烤焦的一種食物欸」。關於「豆干」的留言一共獲得500多次按讚數，可見不少網友都心有戚戚焉。

此外，也有許多網友認為最雷食材的關鍵在於「很難烤」或是「不知道熟了沒」，「香腸要焦到要X才熟，紅色根本保護色」、「甜不辣，超難顧」、「玉米，永遠烤不熟」、「雞肉類的，烤超久」、「香腸，不知道裡面有沒有熟，或是一個不留神它就變木炭了」。