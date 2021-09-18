江啟臣對南台灣拋3大承諾　當選黨魁立刻啟動「佈局2022、2024」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選戰最後黃金週，18日在高雄舉辦政見會，尋求連任的黨主席江啟臣發表3項承諾，包括2022議會席次最大化、9/25後立即啟動2022縣市長選舉佈局，並提早扎根地方，佈局2024年的立委選舉。

江啟臣提及，今天到高雄有很深的感受，最近新竹市長林智堅提出合併、升格議題，另一個是高雄氣爆案，3名基層公務員被判刑，廠商、高官全部脫罪，陳菊在當監察院長，吳宏謀現在是中華郵政董事長，坐領高薪，這就能看到民進黨的霸道，民進黨對不起高雄人、屏東人。

江啟臣批評，民進黨長期把南部視為禁臠，給高雄的卻是衰敗的經濟、低落的薪資、外移的人口、高額的負債，2018年韓國瑜贏回高雄市，帶領了優秀團隊想重新找回南部人的驕傲，但民進黨透過側翼，用無所不用其極的方式抹黑

，最後罷免。

「民進黨覺得高雄是他們的，我們絕不接受這樣的想法，相信大部分的高雄人也不接受。」江啟臣痛批，去年6/6是他永生難忘的日子，一天內失去了一個直轄市長、議長，補選的重責大任就落在他這個最年輕的黨主席身上，當時有些人要他不要提名，反正也不會贏，但江啟臣堅持，只要有一個鄉親支持國民黨，他就一定會提名，事實也證明提名是對的，保住議長，也保住高雄基本盤，「在國民黨的字典裡沒有拒戰、怯戰，只有勇往直前。」

江啟臣接著提出3個承諾，第一，議會取得多數，確保正副議長席次，面對2022，一定要將席次最大化，提早協調、佈局，讓國民黨取得最多議會席次；第二，高屏縣市長幾十年來都被視為國民黨艱困選區，除了要提出最強候選人，也希望國民黨要深耕地方，當選黨主席後，會提早佈局，9/25後馬上啟動。

第三，2024大選也要提早佈局，南台灣長期以來沒有國民黨的區域立委，對地方議員來說是夢魘，這是國民黨扎根地方面臨的困難，因此今年就要開始佈局2024，必須跟2022同步，在南台灣要有自己最直接的代言人。