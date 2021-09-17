國民黨開議首日杯葛蘇貞昌　「12頁」3+11決策過程、爭議一次看

▲行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告「3+11」遭國民黨杯葛。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

政治中心／台北報導

立法院今（17日）開議，行政院長蘇貞昌上午赴議場進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，而其書面則於昨日送至立法院；但在野黨批評整份12頁報告不僅隻字未提民進黨立委范雲，還大內宣防疫政策，甚至有在野立委遲未收到書面報告，譴責政院藐視國會等。此外，國民黨今也甲級動員杯葛蘇貞昌專案報告，於是開議首日就在「毫無進度」下草草落幕。

2021年5月中本土疫情大爆發，造成逾1.4萬人確診、800多人病逝，外界歸咎加強版「3+11」政策－三天居家檢疫結束並經PCR確定陰性後，再實施11天自主健康管理－為防疫破口。因此，在野黨多次要求中央說明決策過程，但衛福部長陳時中卻稱沒有會議記錄；甚至也扯出民進黨立委范雲在協調會中施壓衛福部爭議、陳時中稱會議由副指揮官陳宗彥主持，隔天又改口陳未參加會議，自己做決定自己會負責。

立法院6月17日朝野黨團協商通過，要求行政院就3+11決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面調查報告給立法院。9月17日立法院第4會期開議，邀請蘇貞昌赴議場對「3+11」決策過程進行專案報告，而該12頁書面報告前一天也送至立法院。

航空機組員檢疫期調整經過

根據行政院昨送交立法院的《國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告》，指出去年3月下旬開始實施機組員14天居家檢疫、不得外出，但不久就面臨航空公司人力無法調度、運作，因此改為基礎版「3+11」（與加強版不同在於未規定須在3天居檢後進行PCR），並實施至2020年12月，其間英國爆發Alpha變種病毒、歐洲第二波疫情高峰，但台灣境外移入加本土不到800人，「疫情可謂相當穩定」。

到了2020年12月20日發生紐西蘭籍機師事件，並配合「秋冬專案」，2021年元旦起對長程航班機組員實施「7+7」（7天居檢經PCR陰性後，再進行7天加強版自主健康管理）；3月12日時，由於國籍航空公司外站管理措施及機組員返台後居檢以強化，民航管理也完成修正，加上對航空公司訂有相關罰則，因此中央流行疫情指揮中心再改為「5+9」（5天居檢經PCR陰性後，再進行9天加強版自主健康管理）。

加強版3+11決策過程

專案報告中指出，機師工會3月26日召開記者會，公布台北醫學大學附設醫院醫師的研究報告，指出機組員自去年3月起，已超過一整年持續陷入「執勤－居檢－執勤」的無限循環，有9成機師無法享有正常生活，近6成機師產生嚴重失眠問題，顯示機組員長期處於身心健康不佳狀態，恐危及飛航安全。

交通部民航局遂於3月29日召集兩家國籍航空公司及機師工會，共同研商可行的防疫管控調整機制。隔天民航局函報指揮中心，建議參照「帛琉旅遊泡泡模式」，調整為「0+5+9」，免居家檢疫，只要進行5天加強自主健康管理，經PCR檢測陰性加上9天一般自主健康管理。

4月9日指揮中心召開「協助航空公司機組員就醫問題」會議，航空公司再次訴求機組員身心健康不佳的疑慮；4月13日實施「5+9」屆滿一個月，陳時中召集指揮中心相關任務組和專家討論航空機組員防疫管控機制，指出1月1日起至4月11日，超過9千人次的機組員居檢期滿採檢結果皆陰性，代表不論實施「7+7」或「5+9」，機組員值勤後返台均0確診，其境外染疫風險已有效控制，且當時國內逾60天本土+0、3個多月平均每日境外移入2至3例。

此外，加上航空公司外站「零接觸」管理（抵外站機組員快速通關，搭專車至合約防疫旅宿、住宿限同樓層、1人1室、禁離房門、限房內用餐等、禁當地訪客）、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實、對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟等，陳時中因此決定調整為加強版3+11，並自4月15日實施。

在野黨批報告未提范雲、大內宣防疫政策

國民黨主席江啟臣17日在臉書批評，通篇檢討報告裡面，只看到推卸、吹捧、避重就」，美其名是檢討，更像是竭盡所能的歌功頌德政績一番。

江啟臣也表示要問蘇貞昌三件事：1.隻字未提「推手」范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？2.倉促開放3+11，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？3.既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？

民眾黨則透過臉書譴責，「12頁敷衍800多條人命，避重就輕還不忘搞大內宣。」對關鍵的4月13日會議紀錄、諮詢哪些公衛專家、參與決策的任務組有哪些成員隻字未提，反而不忘宣傳疫情趨緩是「台灣在亂世中的第二次防疫奇蹟」。

民眾黨也提到，原以為是行政院怠惰，沒想到是選擇性怠惰，蘇貞昌上台報告前一天，部分執政黨立委就已收到3+11專案報告，報告全文甚至在媒體上曝光。執政黨立委拿得到、媒體拿得到，就是不給在野黨立委，行政院是不敢面對質詢，還是根本沒把在野黨立委當一回事。

對於政院遲遲未給在野立委書面專案報告，時代力量立委王婉諭也批評，行政院直到開議當下才提供專案報告，媒體卻率先取得行政院調查報告內容「最後我們仍需透過媒體管道才拿到這份完整的報告」、「這不是藐視國會，那什麼才是」。

蘇貞昌：該給立院的報告都是如期限繳交送達

國民黨立法院黨團總召費鴻泰17日表示，3個月前就要求行政院要送3+11調查報告，但直到蘇貞昌上台報告前一天，立法院都還沒有收到書面報告，譴責行政院藐視立法院。

對此，蘇貞昌在立法院會召開前受訪表示，該給立院的報告都是如期限繳交送達，而疫情變化非常快速，我們都非常戰戰兢兢的準備，不到最後一刻都沒有定稿，在沒有定稿前，如有什麼資料外流，我們會查清楚，但並沒有說給特定的哪一個人，不要誤會。

另外，由於蘇貞昌今進行專案報告時，才剛開口講幾句話，就遭國民黨團杯葛，立法院長游錫堃因此宣布上午休息；但到了下午2時半國民黨仍佔據發言台，最後開議首日就在「毫無進度」下草草落幕。

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▼3+11專案報告全文。（圖／行政院提供）