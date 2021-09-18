黨主席辯論會殺出程咬金　張亞中網路總聲量36.41％「勝江、朱」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉25日登場，原先外界鎖定「江朱鬥」，但沒想到殺出程咬金－孫文學校總校長張亞中，他自4日辯論會後聲勢大漲，理念與口號吸引深藍選民，讓黨魁之爭增添變數。臉書粉專「聲量看政治」18日指出，9／1至9／17國民黨主席選舉總聲量，張亞中佔36.41％為最高，其次則是前黨主席朱立倫33.32％。

「聲量看政治」表示，根據新聞聲量、即時社群聲量與GoogleTrend三大系統，共7項指標，探查9／1至9／17 此次國民黨黨主席選舉4位候選人的聲量進行綜合評比，目前是張亞中以36.41％暫時領先，朱立倫以33.32％緊追在後，現任黨主席江啟臣以25.39％位居第三，而前彰化縣長卓伯源僅4.87％暫居最後。

「聲量看政治」解釋，這是以新聞聲量中的新聞數、網友心情按讚數、新聞分享數、新聞評論數、新聞留言數，以及即時新聞社群約420小時的聲量統計，與該時段區間GoogleTrend的搜尋聲量數據，進行綜合聲量比較。

「聲量看政治」表示，張亞中後勢看漲的情況下，原本朱江對峙的情勢被打破，江啟臣反被甩到第三名，目前的態勢是朱立倫緊咬張亞中，張亞中也猛批朱立倫，國民黨主席選舉一下子從本來的關注度低落變得熱鬧非凡。

▼張亞中9/1-9/17的網路聲量暫時領先其他國民黨主席候選人。（點圖可放大／翻攝自Facebook／聲量看政治）