黃光芹：張亞中猶如「男版洪秀柱」　能救國民黨只有江啟臣

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席選舉進入倒數階段，但候選人張亞中多次抨擊對手朱立倫，令許多深藍支持者相當擔憂，希望黨內應團結一致。對此，資深媒體人黃光芹認為，張亞中猶如「男版洪秀柱」，而能救國民黨的，只有江啟臣了！

國民黨主席選舉25日舉行投票，由四位候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源角逐黨主席。而在選舉前張亞中因多次言論攻擊對手朱立倫，遭黨內選監委員會決議移送考紀會，後在朱立倫、江啟臣發聲表達不認同後撤回決議

黃光芹今（17）日在臉書表示，不管選得上、選不上黨主席，朱立倫都元氣大傷，政治生命重創，直可謂送進加護病房。因為他連張亞中都差一點或根本打不過！

黃光芹說，張亞中猶如「男版洪秀柱」，如果他真的當選，意味「紅統黨變」成功，未來必定將國民黨徹底新黨化。過去「換柱」有什麼錯？柱柱姐也不要到處喳呼了，看看「張亞中效應」發酵，國民黨上上下下急成什麼樣，就清楚明白。別說2024了，2022候選人一定隨人顧性命。

黃光芹以技術性分析，江啟臣民調落後很多，若為大局著想，應大破大立知所進退。否則主席任期4年，輪到自己再選立委，難保不會禍延自己。

黃光芹也說，國民黨主席選舉，「亡黨感」都這麼深了，加上又有「柯文哲因素」，3年後想要拿回政權，恐怕比登天還難。所以黨主席這一役，表面上看，張亞中是關鍵，事實上，江啟臣才是可以扭轉大局的人，不是為朱立倫，而是為國民黨。