「你不知道咕咕？」只有宜蘭人才懂　真相羞爆...釣出市長神回

▲許多人愛逛羅東夜市。示意圖，與本文無關。（圖／記者游芳男攝）

記者曾筠淇／綜合報導

宜蘭人一定都知道什麼是「咕咕」？一名網友發文表示，他日前聽到在地人談起「咕咕」，讓他相當好奇這2個字所代表的意思。貼文曝光後，隨即掀起熱議，結果還真的有不少宜蘭人都笑曝解答，且強調「咕咕」這2個字必須獨作「姑故」。

有網友在臉書公開社團「宜蘭知識+」上貼文，提到他先前去宜蘭買奶凍捲時，聽到前方客人談及「咕咕」，其中一方詢問這2字是什麼意思，另一人則回說「你是宜蘭人你不知道？」

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由於這兩人最終並沒有正面解答何謂「咕咕」，因此排在後面的原PO就超好奇，「咕咕」背後的意義究竟為何？

貼文曝光後，不少在地人都熱心回應，「男生的小鳥」、「男生都有咕咕唷」、「小孩的小雞雞叫咕咕」、「小GG啊」、「發音要讀姑故」。還有些人笑回，「不知道太扯」、「應該很少人不知道吧」、「身為宜蘭人一定聽得懂」。

▲江聰淵現身留言處。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

此外，《哈哈台地區的街訪》16日發布新影片，其中一個關於宜蘭縣的主題就是「咕咕到底是什麼？」宜蘭市市長江聰淵接受主持人訪問，精闢解釋因為鳥的叫聲是「咕咕」，所以才會把男性身上的「小鳥」稱為「咕咕」。

市長幽默且生動的解釋吸引大票網友注意，江聰淵本人也在貼文底下回應，「怎麼好多人都在Tag我？」網友則紛紛笑回，「全台灣最了解咕咕的男人4ni」、「解釋得好清楚，大家都懂了」、「市長開始巡迴全市小學、幼兒園演出說故事『咕咕到底是什麼呢』」。