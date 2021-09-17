女登山客下山骨折　宜蘭警消摸黑架繩　通過5米高瀑布山壁

▲宜蘭搜救人員摸黑架繩索，助跌傷山友通過高5米、長米公尺瀑布山壁。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

健康樂活登山團一行11人，原定16日從宜蘭明池山莊下山，但一名60歲女登山客，下山途中跌傷致右手腕疑似骨折，下山途中遇瀑布水勢湍急無法穿越而在16日下午緊急求援，宜蘭消防局派員克服險峻山勢，架設繩索，協助登山客通過高約5公尺、兩端距離約10公尺的瀑布山壁，終將人救下山。

宜蘭消防局16日14時43分許獲報，來自雙北的健康樂活登山團一行11人，15日從桃園市塔曼山登山口入山，預計16日於明池山莊下山，一行人在明池110林道8K處下山時，一名60歲女登山客跌傷致右手腕疑似骨折，他們行經明池110林道5K處，因山區降雨致行走困難，途中遇瀑布水勢湍急無法穿越。

宜蘭消防局加派消防人員前往救助，並通知林務局、明池派出所派員協助，搜救人員攜帶各式救援裝備上山救人，19時42分許，在110林道5K處發現待援登山客位於瀑布山壁對岸，搜救人員分兩組，其中一組徒步涉險前往對岸接觸患者並評估傷勢，傷者右手骨折給予包紮固定，另一組人員架設繩索，準備協助登山客通過高度落差約5公尺、兩端距離約10公尺的瀑布山壁。

23時15分許，搜救人員協助登山客抵達明池山莊停車場，受傷女登山客者表示要自行就醫，結束一場高難度救援任務。

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