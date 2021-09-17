　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女登山客下山骨折　宜蘭警消摸黑架繩　通過5米高瀑布山壁

▲▼宜蘭搜救人員摸黑架繩索，助跌傷山友通過高5米、長米公尺瀑布山壁。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭搜救人員摸黑架繩索，助跌傷山友通過高5米、長米公尺瀑布山壁。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

健康樂活登山團一行11人，原定16日從宜蘭明池山莊下山，但一名60歲女登山客，下山途中跌傷致右手腕疑似骨折，下山途中遇瀑布水勢湍急無法穿越而在16日下午緊急求援，宜蘭消防局派員克服險峻山勢，架設繩索，協助登山客通過高約5公尺、兩端距離約10公尺的瀑布山壁，終將人救下山。

宜蘭消防局16日14時43分許獲報，來自雙北的健康樂活登山團一行11人，15日從桃園市塔曼山登山口入山，預計16日於明池山莊下山，一行人在明池110林道8K處下山時，一名60歲女登山客跌傷致右手腕疑似骨折，他們行經明池110林道5K處，因山區降雨致行走困難，途中遇瀑布水勢湍急無法穿越。

▲▼宜蘭搜救人員摸黑架繩索，助跌傷山友通過高5米、長米公尺瀑布山壁。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局加派消防人員前往救助，並通知林務局、明池派出所派員協助，搜救人員攜帶各式救援裝備上山救人，19時42分許，在110林道5K處發現待援登山客位於瀑布山壁對岸，搜救人員分兩組，其中一組徒步涉險前往對岸接觸患者並評估傷勢，傷者右手骨折給予包紮固定，另一組人員架設繩索，準備協助登山客通過高度落差約5公尺、兩端距離約10公尺的瀑布山壁。

23時15分許，搜救人員協助登山客抵達明池山莊停車場，受傷女登山客者表示要自行就醫，結束一場高難度救援任務。

▲▼宜蘭搜救人員摸黑架繩索，助跌傷山友通過高5米、長米公尺瀑布山壁。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭搜救人員摸黑架繩索，助跌傷山友通過高5米、長米公尺瀑布山壁。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

更多熱門新聞

►家境困難！女學生PO徵求「聖母護專二手書廚師服」　網霸氣全包了

►快訊／聯結車、轎車相撞　29歲駕駛腿骨折一度受困

►欠繳「打麻將+交通罰單」24萬　基隆女13筆土地恐拍賣

►礁溪兆品酒店1泊1食才4280元！帶3小孩免費　全家度假爽泡湯
 

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
大雷雨夜襲「全台水彈」砸不停　中秋一地區變天
YouTuber「愛吹喇叭染病」　公益片反被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女登山客下山骨折　宜蘭警消摸黑架繩　通過5米高瀑布山壁

詐騙集團判太輕「每個只要哭一哭，就能解決問題」？

快訊／新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　遭檢方聲押禁見

警署NPA臉書PO「五倍券詐騙」　錯字+正妹女交警引熱議

痴男狂求人妻「跟我來一次」！她敷衍一句被當真　慘遭綑綁性侵

桃園地院舊院區驚傳工人電擊意外　疑遭高壓電電暈昏迷搶救中

Andy老爹友Audi被刮怒報案　來了正妹女警他竟傻笑寫三聯單

夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！執行署硬起來　存款汽車全查扣

送葬佛祖車「歡送」分局長！警政署長震怒　下令「全國掃黑」

桃園首宗接種AZ第二劑後猝死　檢警相驗後尊重家屬不再解剖

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

小鬼爸喪子1年掉6公斤…罕吐心聲 忍痛完成他遺願「在我心裡是寶貝」

女登山客下山骨折　宜蘭警消摸黑架繩　通過5米高瀑布山壁

詐騙集團判太輕「每個只要哭一哭，就能解決問題」？

快訊／新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　遭檢方聲押禁見

警署NPA臉書PO「五倍券詐騙」　錯字+正妹女交警引熱議

痴男狂求人妻「跟我來一次」！她敷衍一句被當真　慘遭綑綁性侵

桃園地院舊院區驚傳工人電擊意外　疑遭高壓電電暈昏迷搶救中

Andy老爹友Audi被刮怒報案　來了正妹女警他竟傻笑寫三聯單

夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！執行署硬起來　存款汽車全查扣

送葬佛祖車「歡送」分局長！警政署長震怒　下令「全國掃黑」

桃園首宗接種AZ第二劑後猝死　檢警相驗後尊重家屬不再解剖

鍾小平疾呼「韓粉犯傻」張亞中會自己選總統　劉寶傑笑：嚇成這樣

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟

美學者：台海緊張將持續　但不至爆發衝突

女登山客下山骨折　宜蘭警消摸黑架繩　通過5米高瀑布山壁

詐騙集團判太輕「每個只要哭一哭，就能解決問題」？

俄羅斯被禁賽2年！應中國邀請　普丁「解套」將出席2022北京冬奧

《古惑仔》B哥67歲近況曝光！　合體「仇家吳鎮宇」老了還是超派

張愛雅照顧重病媽「暴瘦7公斤」　悲痛喪母1個月：活著的人還是很難

澳洲潛艦軍購「放鳥」改用美國核潛艦　法國氣炸：像背後捅刀！　

小S「感謝國台辦」後風向變了！　陸網湧入瘋讚：回來吧徐熙娣

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

社會熱門新聞

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

國三生找高三生刺鬼頭　媽見手臂氣炸

即／新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　遭聲押禁見

夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！存款汽車全查扣

痴男求人妻「跟我來一次」　她敷衍說好竟被硬上

前老闆約送中秋禮　「妳A走千萬」

送葬佛祖車「歡送」分局長！警政署長下令全國掃黑

雲林26歲男下班途中遭撞不治　駕駛肇逃

詐騙集團判太輕　哭一哭就行？

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

曾以性愛片恐嚇林志玲師妹　掃射62槍復仇卻烏龍

媽頂樓收衣服聽見巨響！轉頭國三女兒墜樓亡

Andy老爹友Audi被刮　正妹女警讓他壞心情秒融化

蜈蚣鼓+送葬隊挑釁　警盯上竹縣黑幫

更多熱門

相關新聞

跨黨派陳情高鐵宜蘭站　游錫堃盼政院三思

跨黨派陳情高鐵宜蘭站　游錫堃盼政院三思

高鐵確定延伸宜蘭，交通部日前建議高鐵宜蘭站設址在四城，引發地方強烈反彈。對此，宜蘭縣議長張建榮、宜蘭市長江聰淵與多位跨黨派民代達成共識，一行人在16日上午前往立法院，共同向曾擔任宜蘭縣長的立法院長游錫堃遞交陳述書，游錫堃則表示，希望行政院深思選址方案。

羅東博愛嘉惠糖尿病友　免費千名冠狀動脈檢查

羅東博愛嘉惠糖尿病友　免費千名冠狀動脈檢查

調任遭竹縣地方人士挑釁　三星分局長回應了

調任遭竹縣地方人士挑釁　三星分局長回應了

快訊／聯結車轎車相撞　29歲駕駛腿骨折一度受困

快訊／聯結車轎車相撞　29歲駕駛腿骨折一度受困

驚悚撞擊瞬間曝！她闖紅燈猛撞騎士…2人噴進水溝

驚悚撞擊瞬間曝！她闖紅燈猛撞騎士…2人噴進水溝

關鍵字：

宜蘭明池110線8k女山友受傷

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

澎恰恰急否認「沒同意和連千毅合作」！反遭債主加速逼債

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

白癡公主「愛吹喇叭染病」！拍公益片反被罵

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

日男星消失2個月　控台老闆「強制猥褻」用黑道施壓

「五倍券神卡」出爐　達人最推這4張！

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

超幸福！　寵溺情人星座排行榜第一名是「他」

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面