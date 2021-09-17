宜蘭莫德納第2劑接種通知發出　24日起75歲↑長者施打

▲宜蘭9/24起75歲以上長者打第二劑莫德納。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭17日起將發送第二劑莫德納疫苗接種通知單給符合資格的75歲(含)以上長者，並於9月24日起安排第二劑施打服務。

宜蘭衛生局表示，依據流行疫情指揮中心規定，7月9日前接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲（含）以上長者，將進行第二劑疫苗施打。縣府團隊已漏夜趕工，17

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日起將陸續把疫苗接種通知書送至各鄉鎮，透過村里鄰長系統送至符合資格者家中。第二劑施打時間將於9月24日開始，請民眾依指定時間和地點到場接種。

目前宜蘭縣的疫苗劑次人口涵蓋率達全年齡人口的53.0%。除9月24日起將陸續安排75歲（含）以上長者施打第二劑莫德納疫苗，衛生局也提醒65歲以下的縣民，若要安排第二劑施打，仍請民眾至預約平台進行意願登記，中央會儘快安排第二劑施打作業。

另外，宜蘭縣長林姿妙表示，中秋連假期將即開始，請民眾遵守日前公告烤肉的相關規定，不開放公共場所、社團及社區烤肉活動，在家烤肉以同住家人為原則，且要落實防疫作為。整個疫情雖逐漸趨緩，但仍呼籲民眾降低不必要的跨縣市移動，也提醒縣民若有外縣市旅遊史，或接待外縣市來的親友，之後如有任何不舒服或疑慮，都可以到社區篩檢站接受免費篩檢服務，落實防疫健康生活。

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