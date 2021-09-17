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超大型月亮+12小行星　冬山鄉「登上月球」點亮中秋

▲▼冬山裝置藝術超大型月球＋12小行星，9/18登場陪您過中秋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲冬山裝置藝術超大型月球、12小行星，9/18登場陪您過中秋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

冬山鄉公所在去年造成一股打卡熱潮的「月亮什麼冬冬？」，今（2021）年再次「登上月球」並且更上一層樓，準備再次熱力點亮中秋月夜。「月亮什麼冬冬？」裝置藝術展覽，自9/18起至10/31在冬山火車站前廣場設置10米高月球及12顆小行星，除了超高人氣的石頭溜滑梯外，再搭配冬山鄉的特產柚子，營造出濃厚的過節氣氛，成為遊客目光的焦點，希望與中秋節的過節氣氛互相呼應，吸引遊客造訪冬山，讓遊客有不同的旅遊體驗。

▲▼冬山裝置藝術超大型月球＋12小行星，9/18登場陪您過中秋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼冬山裝置藝術超大型月球＋12小行星，9/18登場陪您過中秋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

鄉長林峻輔表示，裝置藝術展示將於18日正式登場，一直到10月31日都會在火車站前和遊客見面；另外活動期間公所也準備了1,000斤中秋節最佳應景水果─冬山柚，要送給遊客，活動期間只要和裝置藝術拍照打卡，即可至服務台領取一顆多汁的冬山柚。

林峻輔更呼應中央振興政策，推出觀光加碼活動，鼓勵民眾至冬山消費，10月底前只要到鄉內休閒相關產業消費滿500元，還可以上網登錄發票抽獎，預計抽出Switch遊戲機、Gopro、Airpods等多項好禮，最大獎還有gogoro一台，每張單據獲得1次抽獎機會，消費越多中獎機會越高，期望帶動冬山消費氣氛，讓大家來冬山，好玩、好拍、「柚」好吃。活動登錄網址：https://forms.gle/ZV5TdBfqiBFsuT2a8

▲▼冬山裝置藝術超大型月球＋12小行星，9/18登場陪您過中秋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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