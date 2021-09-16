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跨黨派民代陳情高鐵選址宜蘭站　老縣長游錫堃盼行政院三思

▲▼立法院 高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派記者會 游錫堃 宜蘭市長江聰淵 宜蘭縣議會議長張建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀召開「高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派」記者會，。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

高鐵確定延伸宜蘭，交通部日前建議高鐵宜蘭站設址在四城，引發地方強烈反彈。對此，宜蘭縣議長張建榮、宜蘭市長江聰淵與多位跨黨派民代達成共識，一行人在16日上午前往立法院，共同向曾擔任宜蘭縣長的立法院長游錫堃遞交陳述書，游錫堃則表示，希望行政院深思選址方案。

鐵道局在今年5月提出「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，並將「宜蘭端設站規劃分析」報告送至交通部，報告中提出4項方案，由北至南分別為四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站，由於宜蘭縣府建議設在縣政中心、交通部建議設址在四城，現階段站址仍未定。

民進黨立委陳歐珀17日上午在立法院召開「高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派」記者會，國民黨籍的張建榮、民進黨籍的江聰淵等宜蘭縣各級民代，共同向游錫堃遞交「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」陳述意見書，包括台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華等人也親自出席。

▲▼立法院 高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派記者會 游錫堃 宜蘭市長江聰淵 宜蘭縣議會議長張建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張建榮向游錫堃遞交陳述意見書。（圖／記者屠惠剛攝）

陳歐珀表示，交通部日前突然片面地表態，擬將高鐵宜蘭站設址於四城，令各界相當錯愕，即便行政院長蘇貞昌親自澄清，也無法化解宜蘭人的疑惑，大多數的宜蘭人皆認為，高鐵可帶動宜蘭縣整體區域振興，但不該罔顧人民權益，卻製造出炒作土地的弊端。

陳歐珀說明，高鐵延伸到宜蘭，是為實現「西高鐵、東快鐵」全島一日生活圈的目標，不應該以路線長短、工程簡便或是新市鎮土地利益為設站依據，期盼中央能夠正視宜蘭人跨黨派、跨團體的理性共識，將高鐵站址設於宜蘭縣的門廳「宜蘭火車站」。

游錫堃受訪時則表示，對於目前高鐵宜蘭站的選址，他不了解行政院的決策，但宜蘭縣唯一的立委、唯一的議長等宜蘭縣跨黨派政治人物，還有很多民間團體都來到立法院表達民意，而且非常反對在四城站設站，因此他希望行政院深思。

陳述書提到，交通建設攸關全民生活和經濟活動，尤其中央政府投資約1700億元建設高鐵宜蘭段，是為了打造「東快鐵，西高鐵」的全國快速鐵道運輸網，也是宜蘭縣有史以來最重大的公共工程，對全島運輸及民眾活動型態影響鉅大，高鐵設站選址乃是成敗關鍵。

▲▼立法院 高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派記者會 游錫堃 宜蘭市長江聰淵 宜蘭縣議會議長張建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宜蘭市長江聰淵。（圖／記者屠惠剛攝）

陳述書分析，宜蘭站擁有不可取代的優勢，包括宜蘭站公有土地最多，民宅拆遷最少、宜蘭站人口數最多，旅客乘載量也最大、宜蘭站可無縫轉成，讓三鐵共構效益最大化，以及宜蘭站已有現成的接駁系統，通達全縣主要聚落與景點。

陳述書也點出，利用高鐵開發新市鎮的迷思，包括高鐵選址不應著眼在漲站開發的財務效益，以及諸多西部高鐵的新市鎮開發驗證了錯誤的決策。

陳述書也點出利用高鐵開發新市鎮的迷思，包括高鐵選址不應著眼在漲站開發的財務效益，以及諸多西部高鐵的新市鎮開發驗證了錯誤的決策。

陳述書強調，宜蘭站是蘭陽平原的百年大站，是噶瑪蘭老城的門廳，而高鐵在此設站，是讓宜蘭縣脫胎換骨、朝向現代化發展的重大建設。因此，北宜高鐵設站，應以解決整體交通問題、促進宜蘭縣整體發展及打造「東快鐵，西高鐵」的全國快速鐵道運輸網為首要目標，不應以路線長短、工程簡便、甚至用新市鎮開發想像的土地利益來作為設站依據。

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