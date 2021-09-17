桃園市圖25日起12場英語講座　免費傳授閱讀中融入英文學習

▲桃市圖開辦英語講座，免費傳授英文學習。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

學習英語除了教課書還有哪些選擇？如何從閱讀中融入英文學習？桃園市立圖書館與書林出版公司合作，自9月25日起至11月20日，於市圖分館舉辦12場「文學視界．一手閱讀」系列英語講座，藉由英文繪本、短篇小說、生活對話中樂學英文！邀請您一起翻開書本，走向世界！

市立圖書館館長姚敦明表示，「文學視界．一手閱讀」系列講座課程內容，區分為兒童、成人及生活3類，滿足各個族群與不同年齡層的英文分享。本系列活動分別在市立圖書館康莊、龍岡、大湳、大園、龜山、平鎮分館和市府文化局舉行，共計12場次，各場次大師開講，全程免費，歡迎上桃市圖官網線上報名，以免向隅。

書林書店成立於1977年，以出版、進口中英文的文學語言為主，並深獲文化界與學術界人士肯定。本次與桃市圖合作，書店眾多英語寫手擔任講師，包括：書林董事長蘇正隆、資深英語講師殷彩鳳、作家賴嘉綾、繪本讀書會帶領人楊禎禎、《Jo是愛繪本》粉絲頁版主涂怡年、英文繪本共讀推廣人董欣佳、繪本老師郭欣伊、大學講師張甯亞，以及書林文學招待所所長奚永慧等，12場講座精彩程度絕對讓人目不暇給，欲罷不能。

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