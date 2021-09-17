全台減班休息趨緩　台南市持續輔導

▲台南市長黃偉哲提醒減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情有逐漸緩解趨勢，勞動部9月16日最新公告之統計資料，全台目前有3638家事業單位通報實施減班休息，實施減班休息之勞工數則為37929人，其中主要受影響之產業別仍為住宿業、餐飲業和支援服務業，總計通報事業單位數約為2000家，且減班休息之勞工數則約為24000人，約占全台總數之65％。

台南市目前最新之統計資料，通報實施減班休息單位數為261家，實施減班休息之勞工數則為2431人，主要受影響的產業別亦為住宿業、餐飲業和支援服務業，總計通報事業單位數約為170家，且減班休息之勞工數則約為1500人，約占台南市轄區總數之62％；相較於上一週，約減少了5家，且人數減少了將近200人。

黃偉哲市長提醒事業單位，雖然疫情的影響已逐漸減少，但仍有為數不少的勞工持續實施減班休息，故事業單位仍應依法與勞工進行協商並向勞工局通報；除此之外，亦提醒減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。

疫情至今臺南轄內已有303家事業單位、5064位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額4338萬元；324家事業單位、3461位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億2681萬元，黃偉哲進一步說明，「充電再出發訓練計畫」與「安心就業計畫」是針對減班休息受影響之勞工所規劃設計之方案，勞工朋友們應多加利用，藉以減緩自身之經濟損失。

除此之外，勞工局王局長鑫基亦呼籲雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工每月薪資不得低於基本工資2萬4000元，並應將相關資料通報勞工局，以利勞工後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」之補助；而勞工局也將持續輔導轄內實施減班休息之事業單位，以保障勞工之權益。

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