找好頭路黃偉哲報你知　台南工作好找APP 報最新職缺

▲台南市副市長趙卿惠指出，中秋連假市府有辦線上徵才活動外，也有上架「台南工作好找APP」，幫助市民了解更多最新職缺資訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠率勞工局，向市民朋友報告中秋連假徵才活動及台南工作好找APP的相關資訊，她說中秋連假市府有辦線上徵才活動外，也有上架「台南工作好找APP」，可幫助市民了解更多最新職缺資訊。

副市長趙卿惠表示，市府在中秋連假時期有徵才的活動，台南市在黃偉哲市長的投資招商下，有不少大廠都到台南進行投資及設廠，市府也有進行工作上的媒合，幫助市民找工作更順利，台南市失業率相對低，一直都維持不錯的成績，工作機會也陸續在增加，市府也有上架「台南工作好找APP」，幫助市民了解更多最新職缺資訊。

勞工局職訓就服中心表示，中秋連假期間，勞工局舉辦Garmin專場徵才活動，9月18日早上9時至下午4時於溪墘里活動中心舉行，全程會遵守防疫規定，本次Garmin徵才活動提供相當多的工作職缺，公司福利也非常優渥，歡迎有興趣的民眾踴躍前往。

勞工局表示，台南市重大投資案三井outlet，預計開幕後會創造許多工作機會，為幫助廠商找尋人才，在南市府的媒合下，在勞工局職訓就服中心的官網，已經設置南市重大投資案的職缺專區，今日正式上線，之後每周也會更新最新職缺資訊，目前已釋出了約300個工作職缺，後續也會由歸仁就服台進行線上及實體的工作媒合。

此外，市民們也可以踴躍下載「台南工作好找APP」，每天更新職缺，已更新超過1萬多個職缺，上架以來也突破10萬人次的下載，滿意度高達9成，六月份以來，也辦理了超過87場次的線上徵才活動，請市民朋友善用勞工局官網及台南工作好找APP來找尋心儀的工作。

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